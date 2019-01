Mannen som lager trøbbel for Erna

Over 60.000 velgere som i 2017 stemte på et av de fire partiene som nå forhandler om å danne en flertallsregjering ville i dag ha stemt på Senterpartiet. Det viser bakgrunnstallene fra den første stortingsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 i 2019. Svært få velgere får motsatt vei.

Selv om at det er flere borgerlige velgere som går til Arbeiderpartiet, henter de fire partiene tilbake mange velgere fra landets største parti.

Netto er velgerstrømmen fra borgerlig side til Senterpartiet mer enn dobbelt så stor som den er til Arbeiderpartiet. Trygve Slagsvold Vedum er dermed den største trusselen for Erna Solbergs drømmeregjering.

Arbeierpartiet har en høy andel lojale velgere. 75 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 ville gjort det samme i dag. Partiet mister noen flere velgere til Frp og Senterpartiet, mens det er førre som sitter på gjerdet. Oppslutningen øker noe blant de eldste og yngste velgerne. Partiet er klart større blant kvinner enn de er blant menn.

Høyre har lavere andel lojale velgere enn på lenge. 64 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 ville gjort det samme i dag. Partiet mister flere velgere til Senterpartiet, mens det er færre som sitter på gjerdet. Høyre går tilbake blant de spurte mellom 30 og 59 år, mens oppslutningen øker blant de eldste. Partiet er omlag like store blant kvinner og menn.

Partibarometeret: Disse ville kommet inn på Stortinget

Fremskrittspartiet har lavere andel lojale velgere. 61 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 sier de ville gjort det samme nå. Partiet mister noen flere velgere til Høyre, mens en del flere har satt seg på gjerdet og er usikre, sammenlignet med den siste målingen før jul. Frps oppslutning går ned blant de unge og opp blant de eldre. Partiet har denne gang markant lavere oppslutning blant kvinner enn de har blant menn.

Senterpartiet har høyere andel lojale velgere enn Ap, Høyre og Frp. 77 prosent av velgerne som stemte på partiet i 2017 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister noen flere velgere til Rødt. Som vanlig er oppslutningen større blant eldre enn den er blant yngre velgere, og blant menn enn kvinner.

SV har også en høy andel lojale velgere, noe som skyldes at overgangen til Arbeiderpartiet er svært lav i januar. Partiet har lavere oppslutning blant de eldste velgerne enn blant velgere under 6 og står markant sterkere blant kvinner enn de gjør blant menn.