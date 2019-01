Næringslivets sikkerhetsråd leverer sikkerhetstjenester og rådgivning til sine medlemmer. Etter at forsvinningssaken ble kjent har pågangen økt fra folk som ønsker råd, forteller direktør Jack Fischer Eriksen.

– Vi merker et betydelig press etter at forsvinningssaken ble kjent sammenlignet med før.

– Hva er det folk ønsker råd om?

– De som kontakter oss er gjerne eiere, ledere, eller personer som jobber med sikkerhet i virksomhetene. De spør om råd om hvordan de skal sikre sine verdier. Det kan være personer eller annen verdifull informasjon.

Egen veileder for bortføringer

STOR PÅGANG: Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd sier flere har bedt om råd etter forsvinningen. FOTO: Næringslivets sikkerhetsråd

Kidnappinger av bemidlede personer er en voksende trend internasjonalt. Derfor gikk Næringslivets sikkerhetsråd sammen med politiet allerede i 2017 og laget en egen veileder angående slike bortføringer, sier Fischer Eriksen

– Vi så tidlig at dette var en økende trend i Europa og har tenkt at dette kan også komme til Norge. Derfor har vi utviklet en veileder der man fokuserer på at toppledere eller deres familier blir kidnappet. Veilederen er både pro-aktiv og forteller også hva man skal gjøre dersom man kommer i en slik situasjon.

– Hva skal man gjøre i en slik situasjon?

– Det er vanskelig å fortelle i korthet. Men det viktigste er å kartlegge risikoen til de personene som man ønsker å beskytte. Hvis man ikke kjenner risikoen er det vanskelig å komme med tiltak.

Etterlyser mystiske personer

Torsdag formiddag kom politiet med sin foreløpig siste oppdatering i forsvinningssaken. Her ba de om hjelp fra publikum for å komme i kontakt med personer som ble fanget opp av et overvåkingskamera utenfor Hagens arbeidsplass tidlig på morgenen den 31. oktober – samme dag som Falkevik Hagen skal ha blitt bortført.

– Vi sitter på overvåkingsbilder som viser personer som beveger seg på utsiden av bygningen den aktuelle dagen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under pressekonferansen.