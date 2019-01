– Dere har ingen anelse om hvor høyt elsket dere er

McAllen i Texas ligger langs en av strekningene på grensen som har mest ulovlig innvandring.

Like før klokken 20 norsk tid landet president Donald Trump i byen, hvor flere hundre motstandere og tilhengere hadde møtt opp for å møte han.

Med seg har han de to republikanske senatorene, Ted Cruz og John Cornyn, fra delstaten.

Like etter at han landet, holdt Trump en tale for lokale politikere, grensemyndigheter og grensevakter. Iført en hvit caps med slagordet «Make America great again» fortalte han at han er beæret over å være i McAllen sammen med «heltene som jobber med grensesikkerhet».

– Dere får så mye motgang fra folk som ikke vet hva de snakker om, men dere har en venn i denne administrasjonen og dere har en venn i meg, sa han.

– Dere har ingen anelse om hvor høyt dere er elsket av offentligheten. Kanskje ikke av «fake media,» men av resten av offentligheten, sa han videre.

Argumenterte for muren

Presidenten brukte talen til å argumentere for grensemuren, eller stålbarrieren. Trump har tidligere sagt at sperringene ved grensen ikke trenger å være en mur av betong.

– Vi kaller det en barriere i stedet for en mur. Det er greit for meg, jeg bryr meg ikke om hva dere kaller det, sa han og la senere til:

– Vi skal bygge en kraftig stålbarriere. De vil ikke bruke betong, så jeg sier «OK, bruk stål.» Det er mer solid – det er også dyrere, forresten – men vi bruker stål så vi kan kalle det en stålbarriere, så får folk være fornøyd, sa presidenten torsdag.

– En mur virker

Deler av statsapparatet i USA har vært stengt siden før jul, fordi man ikke har klart å komme frem til et felles budsjettforslag. Årsaken er at Trump nekter å skrive under på et forslag som ikke bevilger penger til grensemuren, noe demokratene sier blankt nei til.

Donald Trump ankom McAllen ved 20-tiden norsk tid. Flere hundre hadde møtt opp for å se presidenten. Foto: Reuters/Leah Millis

Det ga presidenten i sin tale klar beskjed om hva han syntes om:

– De vinner ikke dette, for dette er fornuftig, sa han og la til:

– De sier at en mur er middelaldersk, men hva så? Det er et hjul også! Hjulet er eldre enn muren. Jeg sjekket alle bilene som står utenfor og selv de virkelig dyre, til og med de som Secret Service bruker – og de er virkelig dyre, tro meg – alle har hjul. Jeg trodde det var middelaldersk? Hjulet er eldre enn muren, men det virker. Et hjul virker og en mur virker, ikke noe er som en mur.

Vil stanse menneskehandel

Presidenten kom med flere argumenter for hvorfor det er behov for en grensemur, blant annet gjengkriminalitet, smugling av narkotika og menneskehandel.