Italienske Lisa Vittozzi tok seieren på torsdagens sprint i Oberhof. Hun vant foran franske Anais Chevalier og Sveriges Hanna Öberg

Marte Olsbu Røiseland kjempet lenge om en pallplass, men endte som nummer fire, 18,1 sekunder bak den italienske vinneren.

Hun hadde bare 3,1 sekunder opp til svenske Hanna Öberg på pallen.

– Marte er bra og blir topp fem etter en fjerdeplass med en én bom. Hun er nære pallen, og var sterk før jul også. Det var imidlertid overraskende at Tiril Eckhoff hadde tre bom. Hun er ikke der hun ønsker å være, sier TV 2 Sportens skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Men Marte reddet den norske innatsen. Hun har vært stabil i hele år, selv om hun var syk i julen. Hun hadde en dårlig stemme da jeg snakket med henne sist, og håper at hun kommer seg gjennom helgen uten å bli verre, konstaterer Ole Einar Bjørndalen.

– For meg var det litt skuffende

Ingrid Landmark Tandrevold endte på 14. plass, 49,1 sekunder bak vinneren.

– Ingrid gikk litt raskere før jul, og har litt å gå på tror jeg. Men det er ganske normalt i Oberhof. Jeg håper det blir bedre til helgen, sier Bjørndalen, og fortsetter:

– Jeg må ta en prat med Ingrid om hva som skjedde. Det kan være ting på ski eller dagsform, for det var litt under forventet. For meg var det litt skuffende, men jeg tror Ingrid i løpet av kort tid kan være i nærheten av pallen, mener han.

– Det er litt sånn med Tiril

Tiril Eckhoff endte helt nede på 33. plass etter tre bom totalt. Eckhoff åpnet som vanlig bra, men var ikke blant de aller raskeste inn til første skyting. Der pådro hun seg en bom på det siste skuddet. På stående skyting måtte hun ut i to runder strafferunder.

– Det er jo litt sånn med Tiril. Enten sitter det, eller så sitter det ikke helt, mener Bjørndalen.

Karoline O. Knotten ble nummer 50 – 1.59,5 (1–1) bak, mens Thekla Brun-Lie endte på 58.-plass.

Emilie Å. Kalkenberg skjøt en bom på hver av skytingene og endte 2.14,3 minutter bak. Hun var en plassering unna å komme blant de 60 som får gå lørdagens jaktstart.