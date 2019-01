Bentley har alltid være et nisjemerke. I mange år med svært konservative modeller, som ikke appellerte til veldig mange.

Men de siste årene har det skjedd mye hos merket som nå er en del av Volkswagen-konsernet. De har kommet med biler som har truffet langt utenfor den tradisjonelle målgruppen. Og for ikke lenge siden kom de med sin første SUV, kalt Bentayga. I vinterlandet Norge er det en drømmebil for mange.

Men å være del av et stort konsern gjør også at det kan bli stilt tøffe krav. Som Bentley nå opplever, i full offentlighet.

Milliard-tap

Etter at de klarte å levere et lite plussresultat i 2017, går det mot et betydelig minus for Bentley i 2018.

Ifølge bransje-nettstedet Automototive News, tapte de 137 millioner euro de første tre kvartalene av året. Det tilsvarer drøyt 1,3 milliarder kroner.

Det har fått to av styremedlemmene i Volkwagen Group til å gå ut med svært tydelige krav til Bentley.

Ett eller to år til

– Det viktigste for alle merkevarene våre er å bidra med en fornuftig driftsmargin. Det er ikke tilfelle hos Bentley nå og vi er ikke fornøyde, sier Wolfgang Porsche, til tyske media.

– Det kan bare være slik i ett til to år, sier et annet styremedlem, Hans Michel Piech, i en uttalelse.

Dette har vakt stor oppsikt, ikke minst fordi Volkswagen-konsernet tidligere har vært kjent for å vise betydelig tålmodighet i slike tilfeller. For eksempel lot de Seat drive med tap i mange år, før det endelig snudde for et par år siden. Der hadde VW en svært langsiktig strategi, som innebar at de ga Seat både mye tid og mye penger.

Merker Brexit

Men samtidig har de voldsomme tapene rundt dieselgate naturlig nok påvirket konsernet. Dette har kostet milliarder. Nå investerer de også store beløp i overgangen til elektriske kjøretøy. Dette handler om alt fra utvikling av nye modeller, til ombygging av fabrikker og å kurse arbeiderne til å omstille seg.

Volkswagens ambisjon er å hurtig bli verdens største produsent av elbiler. På sikt kan det helt sikkert vise seg å bli lønnsomt, men i første omgang handler det om å sette av store beløp og investere tungt. Da passer det dårlig at merker som Bentley belaster bunnlinjen ytterligere.

Bentley skal merke konsekvensene fra Brexit svært godt. De produserer biler i England og kjøper deler fra mange underleverandører rundt om i Europa. Når pundet har svekket seg betydelig, betyr det at mange av komponentene i bilene på kort tid har blitt adskillig dyrere å kjøpe inn.

Her er Bentayga på et arrangement i Norge. Mot slutten av året får vi også den første Bentley-butikken her til lands.

Butikk i Norge

Bentley skal også ha hatt problemer rundt innføringen av det nye målesystemet for forbruk og utslipp, WLTP. Overgangen til dette har langt fra vært ukomplisert for mange bilprodusenter. Det har gått ut over utleveringen av biler.

Her hjemme har SUV-en Bentayga gitt Bentley mye oppmerksomhet. I år får vi også den første, rendyrkede Bentley-butikken her til lands. Anlegget på Billingstadsletta utenfor Oslo bygges nå, det skal stå klart ved årsskiftet 2019/2020. I mellomtiden skal bilene selges hos bilforhandleren Motorpool, som i dag har Jaguar og Land Rover. Her er det oppstart første kvartal i år.

Bak satsingen står bilbransje-veteranen Nils Tronrud. Han har etablert selskapet Brooklands Motors, som skal stå for import og salg av Bentley.

Ladbar hybrid og priskutt

Inntil den nye butikken står klar, skal Tronrud selge Bentley fra Motorpool-lokalene like i nærheten, som fra før har Jaguar og Land Rover.

Og timingen kunne knapt vært bedre. I år kommer nemlig Bentley Bentayga som ladbar hybrid. Det er en utgave som bør passe det norske markedet veldig godt.

I dag koster Bentayga fort opp mot fire millioner kroner, på norske skilter. Det blir anslått at den ladbare hybrid-utgaven vil starte på drøyt to millioner kroner.

Bentayga er en ruvende bil. Så langt har den også dratt på seg veldig mye avgifter, det endrer seg (i alle fall litt) når den kommer som ladbar hybrid.

Vi kjøper dyrere biler

– Her snakker vi en av verdens råeste SUV-er. Bentayga er en helt ekstrem bil. Det er voldsomme ytelser, firehjulstrekk og det meste man kan tenke seg av luksus. Alt dette pakket inn i et design som virkelig skiller seg fra mengden. Dette er en bil for de som synes tysk premium blir for hverdagslig. Og dem er det faktisk en del av i Norge også, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han tror Bentley bør ha gode muligheter til å lykkes i Norge:

– Ja, de siste årene har vi sett at stadig flere nordmenn lever ut bildrømmene sine. De kjøper svært kostbare biler og er ikke redde for å vise dem fram. Den eksklusive bilforretningen Autoxo utenfor Oslo har vært en spydspiss her og virkelig endret markedet, sier Møller Johnsen.

Aldri opplevd lignende luksus

Vi i Broom har naturligvis testet Bentayga. Dette skrev vi etter den første kjøreturen, på vinterføre:

Kort oppsummert har vi aldri opplevd lignende luksusfølelse i SUV noen gang. Det er ikke bare kjøreegenskapene som imponerer, men totalopplevelsen sanseinntrykkene blir vitne til.

Å skue utover et fantastisk interiør og samtidig kjenne en herlig kombinasjon av luksus og råskap gjør inntrykk. Bentley Bentayga blir omtalt som verdens mest eksklusive SUV. Den påstanden betviler vi ikke.

