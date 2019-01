Sunnmøring tatt av FBI – påstand om 12 års fengsel

AKTOR: Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er aktor i saken som går i Søre Sunnmøre tingrett. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Aktor ber om fengsel i tolv år for en mann i 70-årene fra Møre og Romsdal som er tiltalt for å ha bestilt overgrep via internett mot 65 jenter på Filippinene.