Fredag kveld starter de gulljaktende norske håndballherrene VM mot Tunisia.

Det er et lag Norge normalt skal slå, men noen walkover er det ingen av spillerne som venter.

Tuniserne er nemlig kjent for ikke å legge noe i mellom i duellene.

– Jeg har spilt mot noen av dem tidligere. De pleier å gi litt juling, sier Espen Lie Hansen til TV 2.

– Vi har sett dem på video. Det vil gjøre vondt å møte dem. De spiller på kanten og vil provosere oss, men slik er håndballen. Vi må bare fokusere på oss selv. Det er opp til dommerne å holde styr på kampen, sier Norges superstjerne Sander Sagosen.

– Sjelden pene åpningskamper

Også kaptein Bjarte Myrhol er forberedt på tøffe tak. Han kaller Tunisia «en litt guffen motstander».

– Men vi frykter ikke at det blir grisete. Tøffe dueller er en del av gamet. Jeg tror heller vi ser litt frem til på starte VM med en slik kamp, sier en offensiv Myrhol.

Sander Sagosen er Norges viktigste spiller. En taktikk Tunisia kan bruke er å forsøke å ta ham ut med tøft spill. Det tenker ikke 23-åringen på.

– Begynner du å tenke på at det kan skje, er det enklere å bli skadet og lettere for at man trekker seg i duellene. En åpningskamp er sjelden pen. Det blir mye fysikk og rotete spill. Det blir alltid krig i starten av et mesterskap, men jeg synes vi virker skarpe, så det blir bra.

Går for gull

For landslagssjef Christian Berge er det hele ganske enkelt:

– De er ikke stygge, men fysisk gode. De vil gjøre alt de kan for å vinne. Det skal vi også.

Norge er sammen med Danmark favoritter i VMs gruppe B. Lørdag møter de Saudi-Arabia, som er blant de svakeste i gruppen.

De norske spillerne har gull som mål for mesterskapet, noe de får støtte for fra TV 2s eminente håndballblogger Stig Nygård.