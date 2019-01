Torsdag 17. januar går den årlige prisutdelingen Vixen Influencer Awards av stabelen. Utdelingen har til hensikt å kåre Norges beste influencere i året som har gått.

Blant årets finalister finner man TV-personlighet og tidligere fotballspiller Mads Hansen (34).

34-åringen er nominert i tre kategorier: «Årets sterke mening», «Årets influencer: underholdning» og «Årets Influencer».

Tror ikke på seier

Dette kom ganske uventet på Hansen selv.

– Jeg synes det er rart og surrealistisk, men hyggelig. Når det er sagt, så blir det nok for kontroversielt for juryen å la meg gå av med seieren, så de gir det nok til noen andre safe. Men det det var hyggelig at de nevnte navnet mitt, sier Hansen når TV 2 tar kontakt.

Vixen-finalister Årets influencer: beauty Agnes Lovise

Eveline Karlsen

Tim Kristian

Emilie Tømmerberg

Sandrathbeauty - Sandra Thoen Årets influencer: livsstil Vegard Harm

Emma Ellingsen

Mina Jacobsen

Caroline Berg Eriksen

Komikerfrue - Marna Haugen Burøe Årets influencer: underholdning Herman Flesvig

Mads Hansen

Kevin Vågenes

Stina Talling

Tusvik & Tønne Årets influencer: interiør Halvor Bakke

Marthe Bø

Amalie Fagerli

Franciskas Vakre Verden - Franciska Munck-Johansen

Fjordfiskerenhjem - Nina Skjærli Årets influencer: mat Ida Gran Jansen

Trines matblogg - Trine Sandberg

Fru Timian - Marit Røttingsnes Westlie

Fattig.Student - Karen Elene Thorsen

Pappa uten gluten - Ioannis Filolias Årets influencer: trening og helse Camilla Lorentzen

Johannes Høsflot Klæbo

Funkygine - Jørgine Massa Vasstrand

Helsesista - Tale Maria Krohn Engvik

Desiree Andersen Årets gullpenn Noia Podcast – Christine Dancke

Ida Fladen

Kristin Gjelsvik Årets stjerneskudd Andersen og Jakobsen podcast

Emma Ellingsen

Henrik & Andrea

Noia Podcast – Christine Dancke

Femihelse – Helene og Sigrun Årets business Anniken Jørgensen

Caroline Berg Eriksen

Marna Haugen Burøe

Sophie Elise Isachsen

Camilla Pihl Årets sterke mening Mads Hansen

Alexandra Emilie Dagfinrud

Sigrid Bonde Tusvik

Ulrikke Falch

Martine Halvorsen Årets influencer Emma Ellingsen

Mads Hansen

Vegard Harm Folkets favoritt Komikerfrue – Marna Haugen Burøe

Martine Lunde

#yummymummy – Veronica Simoné

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Isabel Raad Årets forbilde (Specsavers' pris)

Marlon Langeland



Christine Dancke



Jørgine Vasstrand (Funkygine)



Mads Hansen har særlig fått mye oppmerksomhet for å ha rettet et kritisk blikk mot norske bloggeres markedsføring overfor leserne sine, retusjering av bilder og eksponering av egne barn på bloggen – med en humoristisk undertone. Blant annet i landeplagen «Sommerkroppen» fra i fjor.

– Ikke sterk kritikk

Det har ikke alltid falt i god jord, og Hansen har havnet i både én og to konflikter med toppbloggere.

– Det er ikke veldig sterk kritikk jeg kommer med, men det sier noe om den bobla de befinner seg i, og hvor lite takhøyde og selvhøytidelige de er når de går i en offerrolle så fort, sier Hansen og legger til:

– Det er bagateller og ting som er helt innafor jeg påpeker, også tar de så på vei for det. Tydeligvis så har de godt av å bli satt litt på plass de også.

Ingen influencer

Selv føler han overhodet ikke at han er en influencer, men medgir at han forstår hvordan andre har plassert ham i den kategorien.

– Jeg kommer aldri til å kalle meg det selv, for det ordet vokser i munnen min. Men ironisk nok, ved å ha tatt sterk avstand fra influencere, så har jeg på sett og vis blitt en, sier han muntert.

Hans definisjon på en influencer er nok noe mer snevert.

– For meg er en influencer en som deler ut rabattordninger på tannbleking, så jeg er definitivt på bortebane i denne sammenhengen. Jeg er reven i hønsegården, kan du si, sier Hansen.

34-åringen vet ennå ikke om han har mulighet til å dukke opp under prisutdelingen neste uke.

– Jeg vet ikke om jeg kan, men om jeg skal dit, så håper jeg på å få med meg mitt «influencer entourage». Det er Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Petter «Katastrofe» Kristiansen og en nykommer vi jobber med, «DJ Fistmagnet», som skal slippe sin første singel dagen etter. Så det passer jo fint, sier Hansen og humrer.