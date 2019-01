Odd Christian Eikings lag, Wanty - Groupe Gobert, er tildelt ett av de fire såkalte wild cardene til sommerens Tour de France.

Tar ikke noe på forskudd i år

Cofidis er det andre laget laget fra sykkelsportens nest øverste nivå som blir invitert utover de 18 World Tour-lagene som automatisk får startplass, mens de to øvrige vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

– Det var en kjempegledelig nyhet. Jeg hadde trodd vi skulle få det, men man vet aldri før det er helt sikkert, sier Eiking til TV 2.

24-åringen fra Askøy utenfor Bergen var helt sikker på at han skulle få sykle Tour de France forrige sesong for det belgiske laget, men ble på det han selv omtaler som uforståelig vis vraket i den endelige troppen. Han kjøpte ikke forklaringen til laget, men sier nå at han at han skal moderere seg litt før en eventuell startplass er i boks.

– Nå må jeg være litt mer ydmyk og si at det ikke er sikkert at jeg er med før jeg er med. Det er planen min å delta, noe også laget sier, men jeg må få gjort ting riktig, sier Eiking.

– Hvordan har dialogen med laget vært rundt Tour de France?

– Ikke så mye. Det er egentlig ikke blitt snakket så mye om.

Vil ha etappeseier

Eiking innrømmer at den tunge beskjeden han fikk om Tour de France-vrakingen fremdeles sitter litt i - selv om han velger å rette øynene fremover mot 2019-sesongen.

– Det var en sinnssykt kjip beskjed å få. Nå får vi rette tankene mot det som skal skje denne sommeren og gjøre det jeg kan for å få være med, sier Eiking.

Lagsjef Hilaire Van der Schueren uttalte dagen før Tour de France-starten i fjor at han forstod Eikings frustrasjon og at understreket at det ville komme nye sjanser for nordmannen i fremtiden.

Nå kan det virke som Tour-drømmen går i oppfyllelse i 2019. Skulle det skje, drar Eiking til Frankrike med høye ambisjoner.

– Målet da blir å kjempe om en etappeseier, sier den klatresterke Eiking.

– Jeg vil nok få en ganske fri rolle i laget, men så har vi jo Guillaume Martin som kan ha tatt store steg som sikkert vil satses på.

Eiking starter årets sesong som den forrige med Grand Prix Cycliste la Marseillaise hvor han ble nummer to i fjorårets utgave.

– Så blir det nok noen løp enten i Spania eller Frankrike. Ruta del Sol er også på programmet, sier Eiking.