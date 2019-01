Impotente Kjetil (54): – Har aldri hatt det så godt i et forhold som nå

Bryllupsbilde fra 2015. Foto: Privat

Det var først da han begynte med hormonbehandling at sexlysten hans forsvant helt.

Kikki forteller at for henne handlet dette i starten om en form for avvisning. Ereksjonssvikt kan skje alle i løpet av livet, og for henne handlet dette om noe annet enn at nervene til penis var operert bort. Hun måtte gå inn i det, for å se og forstå de endringene som faktisk hadde skjedd. Dette handlet ikke om henne. Det andre var at hormonbehandlingen tok lysten til Kjetil. Da tenkte hun at han ikke har lyst på henne lengre.

Fordelen deres har vært at de alltid har vært fysisk nær hverandre. Hver morgen starter de dagen med en klem. De stryker på hverandre og liker å leie når de er ute å går.

– Det er så mye oksytocin (naturlig velvære-hormon red. anm.) rundt oss, både med og uten klær, sier Kikki.

– Mann med stor M

Kjetil har tenkt på hvorfor menn ønsker seg sex og hvorfor. Videre har han tenkt på dette med nytelsen, at det er morsomt, det er kjekt og det er godt. Alt dette er fullstendig borte hos han. Han har gjort seg tanker om det å være mann i et forhold.

– Mannen skal på en måte beskytte kvinnen, være den store og sterke. Det å være mann med stor «M» og med stort lem er der ikke lengre. Da er man tilbake til dette å ha sex for å få bekreftelse. At det er en som en kjenner såpass mye at en vil være så tett på som mulig, sier han.

Videre forteller Kjetil at det er annen ting han har kjent på. At livet deres handler nå om å kjenne på den tryggheten som er i et forhold.

Kjetil og Kikki har alltid vært god på å klemme hverandre. Foto: Privat

– Jeg har aldri hatt det så godt i et forhold som jeg har hatt det de siste årene.

Han forklarer det med at han ikke har savnet sex. Kikki mener også at livet har gitt dem en utfordring. De har valgt bort tekniske hjelpemidler. De har fått plass til enda mer nærheten. De kjenner begge på den kjærligheten som ligger i bunnen – og det er godt.

Tabu

​Kjetil og Kikki har valgt å stå fram med sin historie av flere grunner. Den ene er for å spre kunnskap om prostatakreft og få frem viktigheten av at menn går til lege og sjekker seg.

Det andre er at de ønsker å vise andre par og single menn at det er fullt mulig å oppleve kjærlighet, på tross av impotens. Det er mulig å få samme ro og nærhet som det de har fått og det er fullt mulig å ha et godt kjærlighetsliv uten sex.

I dag er ikke fraværet av sex en katastrofe for dem. Kjærlighet og intimitet er så mye mer enn sex. Å ta imot fysisk nærhet, gi og få kjærtegn uten at det skal ende opp i sex, er også ekte kjærlighet.

– Kjetil er fortsatt både varm, leken, klok og følsom. Alt det jeg falt for med han sier Kikki.