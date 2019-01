Vil kutte i barnetrygden for at innvandrere skal få færre barn

– Jeg er opptatt av at vi har en befolkningssammensetning som er bærekraftig. Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sier Amundsen til TV 2.

Frps tidligere justisministeren er medlem av partiets innvandringsutvalg. Han advarer mot KrFs sterke ønske om en opptrapping av barnetrygden for alle barn.

– Jeg er veldig opptatt av at en økning av barnetrygden ikke må være til hinder for integrering. Det vil det bli hvis man belønner innvandrerforeldre som får barn fire, fem eller seks, sier han.

Alle barn bosatt i Norge har rett på barnetrygd fra de er født til de er 18 år. Fra 1. mars er barnetrygden på 1054 kroner.

Kutt etter barn nummer tre

Amundsen sier Frp er villig til å forhandle om barnetrygden, men gjør det klart at KrF ikke kan regne med noen lettkjøpt seier.

Per Willy Amundsen mener man må sikre at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes. Foto: TV 2

– KrF har lagt veldig mye prestisje i at de ønsker å øke barnetrygden. Dersom de skal få gjennomslag for det, så er jeg og mitt parti veldig opptatt av at det ikke blir til hinder for integrering. Det vil det bli dersom de belønner store barnefamilier blant innvandrere, sier han.

Oppskriften på det Amundsen kaller en bærekraftig befolkningsvekst er spilt inn i regjeringsforhandlingene, der lederen for Frps innvandringsutvalg, Sylvi Listhaug, ivaretar partiets interesser.

– Det er en av de tingene som vi har spilt inn i forhandlingene, nemlig at man skal differensiere barnetrygden ut fra antallet barn. Det vil si at man kan få mer i barnetrygd for det første barnet enn man får for det fjerde barnet, sier Amundsen.

– Vi har ganske store barnefamilier blant innvandrerbefolkningen. Da må man sørge for at barnetrygden først og fremst går de til første barna, og at man fra barn fire og utover får redusert eller stoppes fullstendig.

– Vet du noe om hvem som blir berørt av en slik ordning, hvem som vil få mindre?

– Det vil først og fremst ha betydning for store innvandrerfamilier som har et stort antall barn, hvor fødselsproduksjonen er høy. Det gjelder særlig somaliere, som ligger på topp, og har et langt høyere barnefødselstall enn det etniske nordmenn har, sier Frp-toppen.

En oversikt TV 2 har fått fra NAV viser at det i november i fjor ble utbetalt barnetrygd til 1505 mottagere av somalisk opprinnelse, som hadde fire barn eller flere. Blant de som har oppgitt Norge som fødeland, var 9020 mottakere av barnetrygd for minst fire barn.