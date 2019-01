Forrige uke hyllet Kristin Gjelsvik (32) asymmetri og et skjevt frontparti i et åpenhjertig blogginnlegg.

Der kom det fram at bloggeren selv har en pupp som er mye større enn den andre.

– Det er snakk om to til tre størrelser i forskjell. Men sånn er puppene mine, og jeg har lært meg å elske dem, sier Kristin til God morgen Norge.

Startet i det små

Helt siden Kristin fikk antydninger til pupper i tenårene, har hun hatt forskjellige pupper.

– Da jeg skulle kjøpe min første ordentlige BH, som ikke bare var en bomullstopp, skjønte jeg at det var en viss forskjell på dem. Og den forskjellen har bare blitt større med årene, sier hun.

Selv om Kristin er en selvsikker dame i dag, innrømmer hun at denne forskjellen er noe hun har tenkt over tidligere. Særlig de gangene hun scrollet seg nedover alle de «perfekte» bildene på Instagram.

– Det er sjelden noe asymmetri på puppene til de jentene der. Så det er klart at jeg har følt meg litt unormal noen ganger, sier hun og legger til:

– Men det er det mest naturlige og normale i hele verden! Ingen kvinner har symmetriske pupper, og derfor tenker jeg at det er viktig å prate om det.

Massiv respons

Kristin forteller at hun har fått mye respons fra jenter i samme situasjon.

FÅR HENVENDELSER: Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn, forteller at de får svært mange henvendelser fra bekymrede jenter. Foto: Sex og samfunn

– Veldig mange takker meg og sier at de ikke lenger føler seg alene om det. Det er lite skriverier om det, så de har følt seg rett og slett unormale. Og det er veldig synd, for det faktisk helt normalt.

Trine Aarvold jobber som lege ved Sex og samfunn. Hun forteller at hun får svært mange henvendelser fra unge jenter som er bekymret.

– Og det er ikke så rart, for det er veldig mye fokus på at alt skal være perfekt og likt. Men vi er faktisk ikke symmetriske. Man kan si det litt flåsete; pupper er som snøkrystaller, det finnes ingen to like, sier hun.

Hun forteller at puppene også kan være forskjellige ved at den ene henger med enn den andre, at de kan peke i forskjellige retninger og at brystvortene kan være ulike.

Ikke uvanlig

Ifølge Trine er det svært mange jenter og kvinner som har en til to størrelser i forskjell.

Men det er ikke bare puppene som kan være ulike på menneskekroppen.

– Det er mange som kan oppleve det samme med skostørrelser for eksempel. Eller at pungen til mannen henger litt lenger ned enn den andre. Også kjønnslepper er nesten alltid asymmetriske, sier hun og fortsetter: