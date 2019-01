Fem gylne regler for avholdsfolk

De om det.

Etter 39 år som avholdsmann har jeg lagd meg fem gylne regler som er greie å forholde seg til når man ikke drikker selv, men gjerne vil være med på fester og sammenkomster.

Ja, jeg vet man kan nyte alkohol i svært ryddige former og at ikke alle blir drita fulle hver gang de drikker. Men tar man utgangspunkt i en dans på lokalet, en skikkelig sommerfest eller et julebord, kan punktene under være greie å tenke på.

1. IKKE TA BILDER

Dette er første bud. IKKE TA BILDER. Det finnes ikke noe mer irriterende enn han eller hun edrue som går rundt på festen og knipser bilder av folk eller situasjoner som ikke har noe på et bilde å gjøre. Det skjønner til og med jeg som er avholds. Dessverre har jeg også møtt de som ikke skjønner det, og de blir sjelden invitert neste gang det er jobbfest eller bursdag. Og det er jo litt kjipt. For de fleste. La de som drikker ødelegge for seg selv.

2. IKKE SPRE SLADDER

Som edru har du mest sannsynlig fått med deg ting du ikke burde. Du har enten sett eller hørt noe. Ofte blir du fortalt noe du absolutt ikke burde eller ville vite. Det bare er sånn. Du kan selvsagt gi et referat og plukke ut noen høydepunkter til nære venner, men du legger ikke ut på Facebook hva sjefen sa om hun unge, nye på jobben. Når det er sagt gjør det selvsagt ikke noe at du har sett og hørt disse tingene. Man vet aldri når slike opplysninger kan komme til nytte.

3. VÆR LITT FULL SELV OM DU IKKE ER DET

Det fine med å være på en fest der så og si alle er «i godt humør», er at ingen av dem husker deg og din oppførsel dagen etter uansett. Du kan med andre ord danse på bordet, si det du mener til sjefen og lire av deg noen komplimenter du ellers aldri hadde turt. Ingen får det med seg likevel.

4. TA ANSVAR FOR ANDRES GREIER

Dette er et ganske kjipt og kjedelig punkt, men som kan være grisesmart på både lang og kort sikt. Som edru får du med deg det meste, og har du et ekstra øye på folks eiendeler kan du komme langt. For når du ser at mellomlederen mister mobiltelefonen sin når hun reiser seg, eller når han hyggelige på kontoret glemmer skjerfet sitt når han går, trår du til. Enten kan du ordne opp der og da, men da er det ikke sikkert du får den rosen du fortjener. Dermed kan det være smart å vente til neste dag med å gi beskjed om at du har både mobiltelefonen og skjerfet. Sånt vanker det kun plusspoeng for. Genialt.

5. KOM DEG HJEM FØR DET SMELLER

Selv har jeg en regel om å komme meg hjem mellom midnatt og den første timen av det nye døgnet. På det tidspunktet har de verste allerede tatt kvelden, mens brorparten innser at det nå er på tide å komme seg hjem. De som er igjen er de som kommer til å presse deg opp i et hjørnet for å ta en «alvorsprat om dette avholdsgreiene», de som kommer til å ende i en eller annen slags slåsskamp eller de som ikke vil hjem av årsaker vi andre ikke har noe med. Tro meg – det er ikke mer å hente på festen etter midnatt.

Som avholds får du nemlig alltid spørsmålet om hvorfor man ikke drikker.

Fair enough.

Grunnene kan være mange og personlige, men dette vil du neppe diskutere med en som ikke kan fatte at det er mulig uansett hva du sier.

Men svarer du noe ala «nei, jeg vet ikke, men føler på meg at jeg går på en smell på 50-årsdagen», blir det alltid god stemning. For da aner fullefolket håp for deg. De aksepterer at du ikke drikker der og da fordi du kanskje går på en smell om mange, mange år.

Og når du nærmer deg 50 er det bare å øke tallet til 60. Verre er det ikke.

Det finnes forresten en ting som gjør at alle dere som drikker burde sette stor pris på oss som ikke drikker. Dere trenger oss til å kjøre dere hjem.

Problemet mitt er at jeg ikke har lappen heller.

Snakk om håpløs avholdsmann.

Godt hvitt år!