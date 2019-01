Håndballgutta krever slutt på råkjøret

Håndballgutta sprudler før VM-åningen mot afrikamesterne, Tunisia.

– Vi er kapable til å ta gullet vi. Det gjelder å komme inn i flytsonen og treffe godt. Det er mange kandidater til å ta et gull, men vi er blant de, sier keeperhelten, Torbjørn Bergerud.

Men før de kommer så langt har de en tøff vei foran seg.

VM starter for Norge med fire kamper på fem dager. Totalt 8 kamper skal unnagjøres på 13 dager før sluttspillet. Trolig innebærer det at hele tre kamper må spilles med mindre enn et døgns hvile.

– Det er tøft. Det er aldri ideelt å spille to kamper på to dager. Det tærer veldig på fysisk fordi du ikke får den tiden til å restituere etter kampen. Vi spillere sliter ofte med å sove etter kamp fordi vi er så oppspilte og har så mye adrenalin i kroppen. Er man litt trøtt dagen derpå så er skaderisikoen høyere også. Så enkelt er det, sier Sander Sagosen.

– Jeg har selv spilt Champions League i år og reist så sinnssykt mye, så jeg mener noe bør gjøres. Det blir litt mye, sier Nantes-spiller, Espen Lie Hansen.

Krever endring

For sesongen over ett blir mer og mer ekstrem for spillerne som i tillegg til liga og cup også spiller Champions League. Nå ber de både det europeiske og det internasjonale håndballforbundet om å ta grep.

– VI har pratet med de som kan hjelpe oss via Norges håndballforbund, og vi har pratet med talsmennene i PSG og har sagt at noe må gjøres for belastningen på spillerne er for stor, sier Sagosen.

Landslagslege Thomas Torgalsen tar grep for å være best mulig rustet. Han er i Herning på jakt etter badekar hvor spillerne skal "isbade" for å restituere raskere.

– Man trenger i utgangspunktet 48 timer på å restituere etter kamp. Nå kommer vi til å bruke kryo-behandling. Et kuldebad etter kamp, forklarer Torgalsen.

Først kritikk fra kvinnene

Under håndball-EM for kvinner i desember kom det kritikk fra flere hold mot det europeiske håndballforbundet. Flere stjernespillere måtte avbryte mesterskapet med stygge skader og mange pekte på en for tøff kampbelastning. Norge måtte også spille to kamper med bare 17 timers mellomrom.

– Jeg er rasende. Og det er ikke kun under et mesterskap. Det er jo også hele året man må se på hva man bør gjøre fordi de eneste som betaler regningen her det er spillerne, tordnet Nederlands landslagssjef, Helle Thomsen i desember.