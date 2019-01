Den amerikanske skuespilleren Kate Mara har hatt en rekke gjesteroller i løpet av karrieren.

Hun gjorde seg først bemerket i 2005 da hun spilte den voksne datteren til Heath Ledger i «Brokeb ack Mountain».

Det var derimot da hun spilte mot Kevin Spacey i Netflix-serien «House Of Cards», at Hollywood fikk øynene opp for henne.

Ny tider

Kate Mara er gift med skuespiller Jamie Bell, som forøvrig er mest kjent for å spille rollen som tittelkarakteren i «Billy Elliot».

Nå venter paret sitt første barn sammen.

Overhørt

Ifølge Page Six røpte Mara nyheten under søndagens Golden Globe. Hun skal ha delt nyheten med Golden Globe-nominerte Emily Blunt i dokøen.

Mara skal ha sagt at hun var veldig nervøs for at folk skulle finne det ut, ettersom hun allerede hadde begynt å få mage.



35-åringen skal være fem måneder på vei, melder nettstedet.

Golden Globe kjolen

På søndagens utdelingen, bar Kate Mara en skreddersydd Miu Miu kjole. Kjolen hadde en stor triangulær utringning, med et snitt som tilsynelatende var ment for å skjule babymagen.

Mara og Jamie Bell begynte å date høsten 2015. De skal ha møttes på settet til actionfilmen «Fantastic Four». De overrasket med å gifte seg i 2017.

– At Bell juridisk blir en del av min familie er en så fantastisk ting. Jeg er veldig beskyttende ovenfor ekteskapet vårt, skal Mara ha sagt under et intervju med Shape Magazine i 2018.

Da Mara giftet seg med Jamie Bell ble hun stemoren til ektemannens fire år gamle sønn fra et tidligere ekteskap.