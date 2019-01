Økokrim fikk i oppdrag å sjekke straffesak som Hagen var involvert i

Det opplyser kilder i politiet til TV 2.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at Hagens forretningsforbindelser er et sentralt element i etterforskningen.

– Vi kan ikke utelukke at dette er motivet bak. Dette er jo ikke et ukjent fenomen i utlandet, sier politiinspektøren.

Økokrim mener at det ikke finnes noen holdepunkter for at det er en kobling mellom bedragerisaken og forsvinningen, men politiinspektøren avviser ikke at politiet undersøker ektemannens forretningskrets.

Bedragerisaken ble behandlet i Oslo tingrett i høst, og det dreier seg om en aksjetvist. Saken innbefatter at 12 selskaper har tapt et beløp i hundremillionersklassen. Et av disse har Frode Hagen eierinteresser i, men Økokrim mener at det ikke finnes noen kobling mellom bedragerisaken og forsvinningen.

Dommen i saken er ventet å falle i slutten av januar.

Etterlyser mystiske personer

Torsdag formiddag kom politiet med sin foreløpig siste oppdatering i forsvinningssaken. Her ba de om hjelp fra publikum for å komme i kontakt med personer som ble fanget opp av et overvåkingskamera utenfor Hagens arbeidsplass tidlig på morgenen den 31. oktober – samme dag som Falkevik Hagen skal ha blitt bortført.

– Vi sitter på overvåkingsbilder som viser personer som beveger seg på utsiden av bygningen den aktuelle dagen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under pressekonferansen.

Se videoen her:

I videoen går en person langs en vei utenfor arbeidsplassen til ektemannen.



I en video 24 minutter senere sykler en syklist forbi en person som går langs veien. Politiet ønsker å kommer i kontakt med alle disse.

– De har status som vitner, sier politiinspektør Brøske.

Krav om løsepenger

På pressekonferansen bekreftet politiet at familien har mottatt en skriftlig beskjed med et løsepengekrav og trusler mot Falkevik Hagen.

– Vi kan videre bekrefte at det i huset i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene framgår. Det kan vi av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på, sier Brøske.

Overvåkingskameraene utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen tok den 31. oktober bilder av tre personer som politiet ønsker å komme i kontakt med.

Han understreker at de ikke har noen sikre livstegn fra 68-åringen siden den 31. oktober, samme dag som politiet fikk melding om forsvinningen. Det var ektemannen som varslet om saken.