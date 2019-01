– De prøvde å dempe meg på landslaget

Se Skavlan på TV 2 Sumo fredag kl. 17 og TV 2 lørdag kl. 22.30.

Landslags-neiet sommeren 2017 i kjølvannet av et skuffende EM vil alltid henge ved Ada Hegerberg (23) – om hun vil det eller ikke. Temaet vil alltid dukke opp, som det gjorde etter at hun som første kvinnelige fotballspiller gjennom tidene ble tildelt Gullballen i starten av desember.

Hevder meningene hennes ble dempet

Den 23-årige storscoreren fra Sunndalsøra har, i likhet med Norges fotballforbund holdt konfliktens kort tett til brystet, selv om det har vært tydelig fra begge parter at kulturkrasj og sterke personligheter har vært utløsende faktorer.

Fredrik Skavlan møtte Ada Hegerberg ved Lyons treningsanlegg. FOTO: TV 2.

I et intervju med TV 2s Fredrik Skavlan ved Lyons treningsanlegg letter Hegerberg litt på sløret om spørsmålet alle lurer på: Hva var det egentlig som skjedde?

– Greia er at jeg ikke føler jeg har fått påvirke på den måten jeg har ønsket. Det har vært snakk om at jeg vil styre lag og laguttak, men det har aldri vært snakk om å gå så langt. Jeg har følt at jeg har prøvd å bidra på de områdene jeg har noe å bidra med, og det har ikke strukket til. Når jeg ikke kan være meg selv lenger, og ikke bidra med det jeg kan, og blir plassert i det systemet som … jeg føler ikke det passer meg, rett og slett. Sånn kunne det ikke fortsette, sier Hegerberg.

– På den måten at de forsøkte å dempe deg?

– Ja, rett og slett. Jeg har alltid hatt store ambisjoner, også for laget. Og det har på en måte…ikke funket. Det ble et veldig styr, og det skulle jeg veldig gjerne vært foruten, for det er jeg som sitter igjen med konsekvensene til slutt og ikke kan spille på et landslag. Jeg var veldig åpen for en åpen dialog. Jeg var jo veldig ærlig på absolutt alle punkter internt. Jeg har ikke behov for å diskutere mer i media. Men det ble et ekstremt styr. Mitt mål var å fokusere videre. Neste dag, ting. Og det har fungert veldig bra. Den samme stilen kommer jeg til å kjøre videre.

SVARER: NFFs Lise Klaveness Foto: Pedersen, Terje

Lise Klaveness, direktør for elitefotballen i Norge i NFF, svarer slik på Hegerbergs uttalelser:

– Vi må ta til etterretning at hun føler situasjonen slik og er lei oss for at en av våre beste spillere ikke er disponibel for landslaget. Vårt fokus er nå ha dialog med Ada, og jeg har møtt Ada ved flere anledninger. Hun levner ingen tvil og har gjentatt at hun ikke er aktuell for VM. Det er selvsagt en situasjon vi ville vært foruten, men Ada vil nå ha fred rundt sin beslutning og det er vi nødt til å respektere, sier hun til TV 2 Sporten.