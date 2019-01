Etter at Europa lenge var et lyspunkt for Ford, har det gått adskillig tyngre de siste årene.

Salget har falt, samtidig som regnskapstallene har blitt røde. I fjor varslet ledelsen i USA at det lå an til en tøff omstilling. Nå er det klart at dette vil bety både kraftig kutt i antall ansatte, og at bilmodeller vil forsvinne.

Bare tredje kvartal i fjor, tapte Ford 245 millioner euro i Europa. Det tilsvarer rundt 2,4 milliarder kroner. Og slik kan det ikke fortsette.

Kutte flerbruksbiler

Nå skriver bransje-nettsiden Automotive News at Ford vil kvitte seg med flere tusen ansatte i Europa, de vil trekke seg ut av ulønnsomme markeder – og de vil avslutte produksjonen av modeller som ikke er profitable.

Til sammen har Ford i dag 53.000 ansatte i Europa. Steven Armstrong som er visepresident i Ford fastslår at "flere tusen" av disse vil bli overflødig. Målsetningen skal være at tilstrekkelig mange slutter ved frivillige ordninger.

Blant modellene skal Ford særlig ønske å kutte i utvalget av flerbruksbiler. Dette er en modelltype som har tapt mye salg de siste årene. Samtidig har Ford satset mye på biltypen, med modeller som B-Max, C-Max, S-Max og Galaxy.

Ford skal avslutte produksjonen av automatgirkasser ved sin fabrikk i Bordeaux, Frankrike. Det har ført til store protester og demonstrasjoner her. Foto: Scanpix.

Forsvinner Mondeo?

Det har en tid vært kjent at særlig C-Max har levd farlig. For denne typen biler er lav pris svært viktig. Dermed er det også vanskelig å ta ut særlig gode marginer. Tvert imot skal Ford ha tapt mye penger på flere av sine flerbruksbiler.

Det er også uklart om dagens Mondeo vil bli erstattet. Salget har falt kraftig, ikke bare i Norge, men i de aller fleste markeder. Stasjonsvognene har de siste årene blitt skviset hardt av både crossovere og SUV-er. Her hjemme har nok Mondeo også tapt mye salg til ladbare hybrider. Dagens Mondeo er søstermodell til Ford Fusion som selges i USA. De to bilene er nær identiske. Og det er allerede kjent at Ford skal droppe Fusion hjemme i USA.

Blir det derimot en ny generasjon, kan det være aktuelt å utvikle denne sammen med en ny modell for det kinesiske markedet, eventuelt også at den produseres der. Å ta frem en helt ny Mondeo bare for det europeiske markedet er nok lite aktuelt.

C-Max er en av Ford-modellene som vil forsvinne, og neppe bli erstattet. Biltypen har tapt mye salg de siste årene, samtidig som det er vanskelig å tjene penger på modeller som dette.

Hadde bare én SUV

Ford er rammet av flere ulike problemer i Europa. Det britiske markedet er svært viktig, her har all usikkerheten rundt Brexit også påvirket Ford. Det fallende salget av dieselbiler er en annen faktor. I tillegg er Ford sent ute med elektrifiserte biler.

De har nok også tapt mye salg på at de lenge ikke hadde mer enn én SUV i det europeiske markedet: Nemlig Kuga. SUV-ene har økt markedsandelene sine kraftig de siste årene, den kjøpefesten har ikke Ford fått sin del av.

Blant strategiene til Ford nå er å satse tyngre på pickuper og andre nyttekjøretøy. Det påvirker naturligvis også satsingen i vår del av verden.

PS: Ford hadde et ganske tungt 2018 også i det norske markedet. Salget falt med 26 prosent. Ford endte på 5.038 biler og en markedsandel på 3,4 prosent. Med det ble de Norges 10. mest solgte bilmerke i fjor.

