Sarpsborg 08 har alledere solgt Tobias Heintz til den tyrkiske klubben Kasimpasa. Sportslig leder i Sarpsborg 08 mener flere kan forsvinne etter bragdene i Europaligaen.

– Vi kommer til å selge flere, det kommer vi til å gjøre, men jeg kan si at mesteparten av spillertroppen fra i fjor vil være intakt til kommende sesong, sier Thomas Berntsen, sportslig leder i Sarpsborg 08, til TV 2.

Berntsen forteller at det er stor interesse rundt Kristoffer Zachariassen, som under gruppespillet kom på ukens lag i Europaligaen.

– Jeg kan si at de fleste ligaene, bortsett fra Premier League og La Liga, er interesserte. Resten har vært på, og det er fakta. Det mest sannsynlige er vel Tyskland, Belgia og Italia, sier Berntsen.

Det får den 24 år gamle midtbanespilleren til å smile.

– Såpass ja, helsike! Det er dritkult. Drømmen er jo å få prøvd seg i en av de fem toppligaene i utlandet. Jeg føler tysk fotball hadde passet meg godt. 2. Bundesliga er nok en plass jeg gjerne kunne passet inn med tanke på spillestil og nivå, sier Kristoffer Zachariassen til TV 2.

Blir ikke noe billigsalg

Foreløpig melder både Berntsen og Zachariassen at de ikke har fått noen konkrete bud på midtbanespilleren. Thomas Berntsen sier imidlertid at det ikke blir billig å hente talentet.

– Det her blir ikke noen én million euro-salg, når vi først selger Kristoffer (Zachariassen jou.anm) så snakker vi en stor overgang. Da blir det jo litt færre klubber som kan være aktuelle, men han er en het spiller. Om det blir et salg nå eller til sommeren, er vanskelig å si, sier Berntsen.

Samtidig som han prøver å berolige Sarpsborg-08-fansen.

– Vi vil jo gjerne ha han til han blir 35 år gammel. Han er en fantastisk spiller og person, men vi jobber på lag med spillerne. Finner vi riktig timing og den riktige klubben, så skal vi ikke stå i veien for at spillerne våre skal få prøve seg i større klubber, sier den sportslige lederen til TV 2.

– Overrasket om de ikke får noen seriøse bud

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen blir overrasket om det ikke kommer et bud på bergenseren.

– Sånn som han har spilt, så vil jeg bli overrasket om de ikke får noen seriøse bud. Berntsen setter han veldig høyt, og jeg tror nok at han vil gå for tosifret antall millioner. Han har vært enorm i sine beste kamper i Eliteserien og Europaligaen. Jeg tror nok ikke at han vil bli hentet av de største klubbene, men at klubber fra Nederland, Belgia og Tyskland ville vært en god match. Jeg tror han ville prestert på det nivået, sier Jesper Mathisen.

Selv forholder Kristoffer Zachariassen seg rolig til ryktene.

– Jeg vet det har vært litt rykter, men det er alt jeg vet. Det har vært et kult år der vi har fått møte gode lag og spillere. Det har vært bra for alle spillerne på Sarpsborg 08, sier 24-åringen.

Nå ser bergenseren frem mot starten på Eliteserien.

– Vi begynner på mandag og det kribler etter å komme i gang nå. Nå er det tid for å levere i Eliteserien igjen, som ble litt preget av spill i Europa i fjor. Vi må prøve å gå for en ny medalje. En ny cupfinale hadde gjort godt også, sier Zachariassen.