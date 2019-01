I over 40 år har BMW servert oss det lille ekstra i flaggskipet sitt, 7-serie. Ut over plass og komfort i særklasse, er dette biler spekket med utstyr og avansert teknologi.

På mange måter er 7-serie selve utstillingsvinduet for hva den tyske premiumprodusenten har å by på.

Nå nærmer det seg fire år siden BMW lanserte dagens modell, derfor er det straks klart for en oppdatert facelift-utgave, eller LCI (Life Cycle Improvement), som BMW kaller det.

Grillfest

Det er sjelden optimalt at høyoppløselige pressebilder lekker på nettet før tiden, men det er nå tilfellet for nye 7-serie, som mange er spent på.

Utvendig er det snakk om relativt store endringer, sett i lys at dette kun er en facelift.

Denne grillen kjenner vi igjen fra nye X7. Her er den imidlertid ENDA bredere.

BMW har tydeligvis forelsket seg i enorme griller om dagen. Det er helt nye X7 og Vision iNEXT gode eksempler på.

De store BMW-nyrene finner nå også plass på 7-serie. De dominerer rett og slett fronten, sammen med en ny frontfanger og slankere lys.

Nå koster ikke luksusbilen mer enn en sliten VW Golf

Strammere linjer

Det er blant annet bilder av 7-serie med M sport-pakke som har lekket. Dermed snakker vi om den mest sportslige versjonen, både når gjelder design og kjørefølelse.

Sett fra siden er det ingen store nyheter, men bak har det skjedd ting. Baklysene er for eksempel helt nye. I tillegg følger bilen trenden for bildesign om dagen, nemlig at linjeføringene strammes til ytterligere.

Foreløpig vet vi ikke hvordan interiøret kommer til å bli seende ut, men det vil ikke overraske oss om bilen får oppdatert infotainmentsystem, hentet fra nye X5 og 8-serie.

Slik ser kommende 7-serie ut i M-versjon.

Her er det ett års ventetid – på en dieselbil!

Ladbar hybrid

Utover disse bildene er det ingen tekniske spesifikasjoner som er sluppet ennå. Men vi vet at bilen fremdeles vil leveres som M760Li og 750Li. I tillegg ryktes det om en oppdatert og bedre ladbar utgave, lignende X5 45e.

Sistnevnte får en elektrisk rekkevidde på 75 kilometer etter den nye og mer realistiske WLTP-standarden. Det er et godt steg i riktig retning.

Vi i Broom kommer tilbake med mer informasjon om «nye» 7-serie, så fort bilen debuterer litt senere i år.

Det har også lekket bilder av bilen i standard utførelse. Dette er 750Li – i Alpine White.

Slik var det å kjøre BMW-elbil for 46 år siden

Se video: Her tester vi dagens 7-serie.

​