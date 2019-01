– Det vil få store konsekvenser om rusreformen vrakes

Venstres helsepolitiske talsperson Carl-Erik Grimstad håper rusreformen er så forankret i Stortinget at KrF ikke kan rokke ved den.

SKUFFELSE: Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, mener det er en stor skuffelse om rusreformen vrakes. Foto: Venstre

– Det er et stort flertall i Stortinget, også inkludert opposisjonen, som er tilhenger av denne reformen. Skulle noe skje med rusreformen vil det være en skuffelse for Venstre, sier Grimstad.

Talspersonen mener rusreformen er med på å kvitte seg med en 50 år gammel feilslått strategi i kampen mot rus, og mener det er viktig å flytte perspektivet fra kriminalitet til helse.

– Å gjøre noe med reformen nå, vil være å skru klokka veldig tilbake. Selv om vi er uenige med KrF om virkemidlene, så er vi alle enige om at vi ønsker mindre rus, sier Grimstad.

Viktig med hjelp

Også helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener det skal mye til for å stoppe rusreformen som nå er i gang.

– Det er et solid flertall for reformen, så jeg håper at regjeringen vil holde på det de har vedtatt, sier Stensland og fortsetter:

– Det at de kommer inn i regjering betyr ikke at de kan snu opp-ned på ting. Vi får se hva som skjer, men det ville vært uklokt.

Han er ikke særlig bekymret for de mulige konsekvensene av at KrF kommer inn i regjering, og poengterer at det viktigste er at rusmisbrukere får hjelp.

– Litt for lenge har rusmisbrukere blitt behandlet som spedalske, men de er bare folk som trenger hjelp.

TV 2 har vært i kontakt med KrF, som ikke har mulighet til å kommentere rusreformen under de pågående regjeringsforhandlingene.