Ønsker å komme i kontakt med personer fra overvåkningsvideo

Torsdag holdt politiet pressekonferanse i forbindelse med forsvinningen av 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

Der ble det vist frem videoovervåkningsbilder av personer de ønsker å komme i kontakt med.

Bildene er tatt utenfor ektemannen Tom Hagens arbeidsplass klokken 07.36 den 31. oktober, samme dagen som politiet mener Falkevik Hagen ble bortført.

I videoen politiet viste går en person langs en vei utenfor arbeidsplassen til ektemannen.

I en video 24 minutter senere sykler en syklist forbi en person som går langs veien. Politiet ønsker å kommer i kontakt med alle disse.

– De har status som vitner, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under pressekonferansen.

Videre bekrefter han at politiet ble varslet om forsvinningen den 31. oktober. Fremdeles er det ingen mistenkte i saken. Politiet har siden saken ble kjent onsdag mottatt over 100 tips.

Samtidig bekrefter politiet at de har mottatt en skriftlig beskjed med et løsepengekrav og trusler mot Falkevik Hagen.

– Vi kan videre bekrefte at det i huset i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene framgår. Det kan vi av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på, sier Brøske.

Han understreker at de ikke har noen sikre livstegn fra 68-åringen siden den 31. oktober.



Politiet ønsker fortsatt tips i saken, og Brøske ber om at personer som kan ha gjort observasjoner i området rundt boligen til familien Hagen i dagene før og etter den 31. oktober, tar kontakt.

Etterforskes som kidnapping

I går kom nyheten om at 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet i ti uker.

Politiets teori er at 68-åringen ble tatt bort fra sitt hjem på formiddagen den 31. oktober. Dette er også det siste livstegnet fra Falkevik Hagen, ifølge politiet.

På en pressekonferanse onsdag opplyste politiet at det har blitt fremmet et løsepengekrav. Kilder TV 2 har snakket med bekrefter at det dreier seg om et krav på det som tilsvarer drøye 80 millioner kroner i kryptovalutaen Monero.

Ønsker livstegn

Det har vært begrenset kontakt mellom familien og kidnapperne, og politiet opplyste på pressekonferansen onsdag at kommunikasjonen har foregått på en digital plattform.

Politiet har rådet familien til å ikke innfri løsepengekravet. Familiens bistandsadvokat Svein Holden sa onsdag at familien har valgt å følge det rådet. Han sa samtidig at familien var forberedt på å innlede en dialog om de fikk en bekreftelse på at alt er bra med Falkevik Hagen.