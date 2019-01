Hadde en baktanke med Farmen kjendis-deltakelsen

FARMEN-DELTAKERE: TV-veterinær Trude Mostue og modellagent Donna Ioanna. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– Jeg tror at Farmen kjendis er god PR. Jeg er en gladlaks, så håper at jeg kan bruke Farmen videre til å gjøre andre ting på TV, som handlet om både mat og mennesker, sier Christer.

Modellagent Donna Ioanna (49) tenker også at TV-tid på Farmen kjendis kan være bra for hennes karriere.

– Jeg holder på å utvikle egen TV-serie og egen makeup-linje, og jeg promoterer modellkursene mine. Dette er sikkert bra for businessen, sier Donna.​

Ville gå ned i vekt

Tidligere bokser Ole «Lukkøye» Klemetsen (46) avslører at han tenkte særlig på én ting da han takket ja til Farmen kjendis.

HADDE EN BAKTANKE: Tidligere bokser Ole Klemetsen. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– Jeg tenkte at jeg ville få lite mat og komme i god form. I tillegg tenkte jeg at dette kunne være en god opplevelse, sier Ole.

– Jeg er for dum til å ha baktanker med deltakelsen. Men det er klart at man får goder ut av å henge med i pressen. Farmen min sa alltid at jeg måtte gjøre det, legger han til.​

Ville ha det gøy

Andre kjendiser mener at det kun var opplevelsen ved å leve på en gård som for hundre år siden som gjorde at de takket ja til Farmen kjendis.

– Jeg så på det som en mulighet til å ha det gøy, utfordre meg selv og møte nye folk. Jeg har aldri hatt en baktanke med noenting jeg har gjort på TV, og det hadde jeg ikke nå heller, sier TV-personlighet Svein Østvik (57), bedre kjent som «Charter-Svein».

– Jeg gjorde det for opplevelsens skyld. Det virket så kult å få lov til å overleve på en gård uten sjokolade og nymoderne hjelpemidler, og samtidig se om jeg klarer å melke en ku, sier modell Kathrine Sørland (38).

GJORDE DET FOR OPPLEVELSEN: TV-profil Svein Østvik og modell Kathrine Sørland. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– Jeg vil at folk skal få se annen side av meg. Farmen kjendis er en stor mulighet som jeg kunne lære mye av. Jeg tenker veldig lite over PR og sånt. Jeg gjør ting fordi det er gøy, sier blogger Martine Lunde (22), som tidligere har vært å se i «Paradise Hotel», «Skal vi danse» og «Bloggerne».​​

Ville oppleve gårdsarbeid

Fristilkjører Tiril Sjåstad Christiansen (23) forteller at hun lenge har drømt om å være med på Farmen.

– Jeg meldte meg faktisk på Farmen før det ble en kjendis-versjon, men da fikk jeg ikke lov av trener min til å være med. Så når jeg gikk ut av landslaget og fikk muligheten til å være med på Farmen kjendis, så måtte jeg si ja. Jeg har alltid elsket å drive med håndarbeid og snekring, og jeg har drømt om å bo på en dyr med gård, sier Tiril.

Det var også gårdsarbeidet som tiltrakk TV-veterinær Trude Mostue (50).

– Jeg hadde ingen baktanke med deltakelsen, annet enn at jeg hadde lyst til å oppleve gårdsdrift. Også synes jeg det var spennende å jobbe med de folkene jeg var sammen med. Kjendisene er en morsom dyreart, sier Trude og ler.

Tidligere TV-predikant Runar Søgaard (50) er også med i årets sesong av Farmen kjendis, men han var ikke til stede på pressedagen.

​Farmen kjendis har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Sumo mandag 28. januar.