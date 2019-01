​Onsdag denne uken ble det kjent at verdens rikeste mann, Jeff Bezos, skulle skille seg fra kona MacKenzie Bezos etter 25 års ekteskap.

Nå melder TMZ at ekteparet ikke hadde en ekteskapsavtale.

Det betyr at kona, MacKenzie har krav på halve formuen til Amazon-grunnleggeren.

Formuen

Jeff Bezos er ifølge Reuters god for 160 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1,3 billioner (!) norske kroner.

Når ekteparet søker om skilsmisse i staten Washington, er loven slik at all inntekt og eiendeler tjent opp gjennom ekteskapet må deles på midten.

«Fifty/fifty»

Delingen av formuen kommer til å bli svært komplisert, skriver TMZ. Med unntak av formuen, eier det tidligere ekteparet hele 400.000 dekar med land, noe som gjør de til to av de største landeierne i USA.

Det er nettopp verdimålingen av landet som vil gjøre de økonomiske detaljene rundt skilsmissen veldig kompliserte.

Bezos og MacKenzie separerte seg tidligere i fjor. Bezos skal ha innledet et forhold med «So You Think You Can Dance» programleder Lauren Sanches, som selv gjennomgår en skilsmisse fra ektemannen Patrick Whitesell, skriver kjendisnettstedet.

Det skal sies at både Whitesell og MacKenzie visste om ektefellenes sidesprang, ettersom de alle har vært nære venner i flere år.