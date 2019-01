Det er mange ulike produsenter som tilbyr torsk fra frysedisken. Matkontrollen har plukket ut sju forskjellige typer som er å finne i dagligvarebutikkene, og latt tre kokker smaksteste dem.

Kokk Ole Jonny Eikefjord eier blant annet fiskerestauranten Fjord i Oslo. Han mener torsk egner seg bra til å fryse.

– Det er jo en fisk med lite fett i. Mat med lite fett egner seg til frysing, sier Eikefjord til Matkontrollen.

Skal være hvit og saftig

Frida Netland Berge er kokk ved To rom og kjøkken i Trondheim. Hun har høye krav til den opptinte torsken.

TESTPANELET: Fra venstre Frode Laupsa, Ole Jonny Eikefjord og Frida Netland Berge. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Den skal være fast og fin, hvit i fargen og selvfølgelig saftig, sier hun til Matkontrollen.

Kokk Frode Laupsa jobber ved Ingen-Filter! @kokkeri. Han tror det er forskjeller på torsketypene fra frysedisken.

– Det har litt med hvordan de er fryst ned å gjøre. Hvilke fryseteknikker de har brukt, og hvor kjapt fisken er fryst ned, sier han.

VINNER: – Min favoritt, sier kokken Ole Jonny Eikefjord. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

Best i test

Torsken blir tilberedt helt likt i Matkontrollens test. Den tines under vann, får litt salt for smakens skyld, og bakes i dampovn. Testpanelet finner raskt sin favoritt, som er «Fiskeriet torskeloin uten skinn og bein». Denne selges hos Rema 1000.

– For meg var denne best, både på farge og konsistens. Den har holdt på saftigheten, og er min favoritt, sier Eikefjord.

Vinneren er vakuumpakket i biter. Testpanelet er enige om at innpakningen har noe å si.

GODT LIKT: First Price torskefilet ble godt likt av testpanelet. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Her er det ikke luft rundt fisken, og man kan se veldig tydelig hva man får. Det er den ærligste og beste innpakningen, sier Laupsa.

Panelet trekker også fram torskefiletene fra First Price. Spesielt med tanke på at dette blir sett på som et «billigprodukt». Denne var imidlertid ikke vakuumpakket, så det er vanskeligere å se i butikken hvordan fiskestykkene i posen er.

– Både First Price og Fiskeriet var bra både på farge, flaking og saftighet, sier Netland.

Testtaperen også bra til sitt bruk

Testpanelet syntes ingen av torsketypene var dårlig. Resultatet ble også nokså jevnt.

GRATENG: Godehav torskeporsjoner kom dårligst ut i testen, men testpanelet mener dette produktet gjerne kan brukes til for eksempel fiskegrateng. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Ikke noe er harskt, men enkelte er bedre enn andre, sier Eikefjord.

Godehav torskeporsjoner kom dårligst ut i denne smakstesten. Dette produktet er sammensatte stykker av fisk, og ikke fileter. Testpanelet mener likevel at produktet er fullt brukbart til middag.

– Hvis du skal lage en fiskegrateng er dette helt ok. En skal ikke kimse av det, sier Eikefjord til Matkontrollen.

Resultater Produkt Kjøpt hos Poengsum Fiskeriet torskeloin uten skinn og bein Rema 1000 13 First Price renskåret torskefilet Kiwi/Meny 11 Fiskemannen torskeloins Kiwi/Meny 11 Norway Seafoods torsk loins Rema 1000 10 Coop fra havet torskeloin ryggfilet uten skinn og bein Coop 9 Findus torskeloin gourmet Flere 9 Godehav torskeporsjoner Rema 1000 5

