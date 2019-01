Halvgrove polarbrød på 1-2-3

Uten forheving

Tips: Hvis du ønsker melkefrie polarbrød, bruk margarin uten melk og erstatt melk med havremelk, rismelk eller vann.

Du trenger:

50 g margarin

250 g fin sammalt hvete

150 g hvetemel

2 ts bakepulver

1/2 ts salt

2 dl melk

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader.

Smelt margarin (jeg brukte steke- og bakemargarin) i en liten kjele eller bruk flytende steke- og bakemargarin.

Bland sammalt hvete, hvetemel, bakepulver og salt i en bolle.

Lag en grop i midten og tilsett melk og smeltet/flytende margarin. Bruk en slikkepott eller sleiv og vend sammen til en glatt deig.

Ha litt mel på kjøkkenbenken. Del opp deigen i 10 biter og rull til boller. Kjevle hver bolle til flate «polarbrød» ca. 1 cm tykke. Legg på et stekebrett dekket med bakepapir.

Stek polarbrødene på midterste rille i varm stekeovn i ca. 8 min. Avkjøl under klede på rist. Polarbrødene smaker best nystekt. Egner seg godt til frysing, og varmes da gjerne i brødrister eller stekeovn før bruk.

Til matpakke: bruk frosne polarbrød, legg på ønsket pålegg og legg i matboksen. Da blir de som ferske når matpakken skal spises!

Glutenfrie skinkemuffins

6-8 stk avhengig av størrelsen på muffinsformene.

Du trenger:

100 g flytende margarin (jeg brukte steke- og bakemargarin) eller melkefri margarin

3 dl melk

2 egg

7 dl glutenfri grov melblanding

1 dl revet ost

2 ts bakepulver

1 ts salt

1 ts oregano

Litt chilipulver

Ca. 50 g kokt skinke i strimler

6 små tomater

1-2 ss solsikkefrø

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader.

Pisk sammen egg og melk i en bakebolle. Tilsett flytende eller smeltet margarin.

Bland sammen glutenfri melblanding, revet ost, bakepulver, salt, krydder og skinke, og tilsett egg, melk og margarinblandingen. Rør lett sammen til en klissete deig og fordel i muffinsformer.

Del de små tomatene i to og legg to halve tomater i hver muffinsform.

Dryss over solsikkefrø og stek på midterste rille i ca. 20 min for store muffinsformer, og 10-15 min for små muffinsformer.