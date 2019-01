Fansen samlet inn 300.000 til ny spiller: – Imponerende

Regjerende mester Storhamar slet i 2018s to siste måneder, og ble forbigått av både Stavanger Oilers og Vålerenga.

Nå er de igjen i tetkampen, med fire strake seire og fire poeng bak serieleder Oilers.

Håper på ny spiller innen to uker

I tillegg har fansen samlet inn 300.000 i spleiselag, så troppen kan forsterkes før sluttspillet starter i mars.

– Det er fantastisk! Vi vi ser litt forbi pengene, som selvsagt kommer veldig godt med, er det omtanken fra folk her oppe som betyr aller mest. Her oppe er det en tradisjon at alle stiller opp, og vi er utrolig takknemlige, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2.

– Hvordan skal dere forvalte pengene?

– Troppen vår er bra, men vi har hele veien sagt at vi ønsker å forsterke. Vi har nå hentet inn Kurt Davis (som tidligere har spilt i Stavanger Oilers jou.anm) for å løse backsituasjonen. Nå er det en forward vi ønsker. Vi har sett på en del spennende spillere, men ikke funnet noen helt enda. Vi håper likevel at vi skal ha en ny spiller på plass innen to uker. Det er ingen frelser vi søker, for det vet jeg at ikke finnes, men vi håper å få inn kompetanse i laget som vi ikke har nå, understreker Söderström.

Storhamar har, såvitt jag uppfattar det, bra status, solid ekonomi och goda framtidsutsikter. Ändå väljer en supporter att dra igång en insamling, att värva för, som på kort tid passerat trehundratusen kronor. Finns enorma krafter runt klubben, i vanligt folk, imponerande att se. — Fredrik Söderström (@HerrSoderstrom) January 9, 2019

Daniel Enger er initiativtaker til spleiselaget, og har store forventninger til Söderström.

– Jeg satte igang dette primært for at Storhamar i en artikkel skrev at de ikke hadde midler til nye spillere på det tidspunktet. Jeg ville at klubben skulle få mest mulig å rutte med slik at de kunne velge blant flere gode spillere. At vi skulle få inn over 300.000 kroner hadde vel ingen trodd, jeg trodde i begynnelsen at kanskje vi kunne få inn 10-15000 kroner, men skjønte fort at det skulle bli mye, mye mer. Jeg lovte også at jeg skulle bade i Mjøsa om vi nådde 200.000 kroner, det gikk fort og jeg badet. Det har vært en fantastisk giverglede blant Storhamar-familien! Jeg håper og tror Storhamar bruker pengene på en kjapp, målfarlig forward. Jeg tror det kan få litt fart på resten av laget også, uten at jeg skal klage på dem. Kanskje noe letter fra skuldrene til enkelte spillere om man får inn en klassespiller, sier Enger til TV 2.

Kurt Davis vil ikke være spilleklar til torsdagens toppoppgjør mot Oilers. I tillegg er Martin Rønnild og Eirik Salsten ute av Storhamar-troppen.