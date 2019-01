Gjør endringer etter fjorårets skandale

Til nå er ingen av finalistene diskvalifisert på grunn av dårlig annonsemerking, men juryleder forsikrer om at de også i år følger opp dette, men på en litt annen måte.

– Det å glemme en merking når man deler en bloggpost videre til Facebook eller Instagram, når bloggposten i seg selv er merket, kan naturligvis skje, selv om det ikke bør det, forklarer Valen-Utvik før hun fortsetter:

– Det vi derimot er mye strengere på, er om noen av influencerne konsekvent bryter lovverket, kanskje til og med får irettesettelser fra noen av tilsynene, uten å justere kursen sin. Slike influencere vil ikke kunne vinne Vixen Influencer Awards i år, så fremt vi klarer å avdekke dette, naturligvis, sier hun.

Juryens inntrykk er at fjorårets debatt har skjerpet influencerne på merking, og at det generelt er blitt en mye bedre kultur for å synliggjøre reklame.

Har endret mening

Blant dem som bestemte seg for å boikotte utdelingen i fjor var Jørgine «Funkygine» Vasstrand (29). I et blogginnlegg skriver hun imidlertid at hun har tenkt seg avgårde i år.

Mye av årsaken til at hun nå har endret mening er nettopp de justeringene Vixen har gjort.

– En av de tingene jeg reagerte på i fjor var at det gikk an å stemme på de nominerte en gang daglig i en periode på 14 dager. Da sier det seg selv at de med flest følgere har mye større muligheter til å vinne. Det vil naturligvis også spille inn nå, men i mye mindre grad enn før, sier hun og legger til:

– I år var det flere, litt mindre profiler på listene. Det er utrolig positivt!

Bloggeren er nominert i tre kategorier: Årets forbilde, Folkets Favoritt og Årets Influencer: trening og helse. Hun er også begeistret for konferansen i forkant av utdelingen.

– Det tenker jeg er en profesjonalisering. Jeg skal jo sitte i panelet under en debatt om etikk og moral blant influencere. Bare det at de inviterer til en diskusjon rundt et slikt tema, viser jo at de har steppet up gamet. Vixen har gått fra å være en glam-kåring for fiffen til å bli et bredere og mer inkluderende konsept, sier Vasstrand.

– Motstemmene må ta plass

Kristin Gjelsvik (32) var en av dem som støttet Ulrikke Falchs kritiske røst i fjor. Hun valgte likevel å delta på fjorårets arrangementet, og vant også pris i kategorien «Årets influencer: livsstil».

– Mange mente at jeg burde trekke meg, men det ville blitt helt feil! Motstemmene må ta plass og vise at vi ikke gir oss, sier Gjelsvik.

Hun mener likevel at utdelingen burde finne sted.

– Det er veldig kjekt å ha en slik kåring for oss påvirkere. Det gir oss en motivasjons-boost å få anerkjennelse for den jobben man gjør, men da er det viktig at kåringen er seriøs og kårer vinnere etter sunne kriterier.

32-åringen sier hun ante en positiv utvikling for utdelingen allerede i fjor, og skal også delta i år.

– Jeg synes det var mange gode profiler som vant i fjor, og jeg husker at jeg tenkte «Her har vi tatt et steg i riktig retning». Jeg er spent på hvordan det blir i år, sier hun.

En vei å gå

Gjelsvik mener fortsatt at det er en vei å gå før arrangementet når standarden hun ønsker seg.

– Jeg synes ikke at det skal være mulig for en som reklamerer for kosmetiske inngrep og livnærer seg på unge jenters usikkerhet å nå pallen. Jeg håper virkelig at dette er noe som blir vektlagt blant årets jury, sier hun.

Hun er også svært begeistret for det nye stemmesystemet og ønsker særlig fagdagen velkommen.

– En slik dag kunne godt blitt avholdt hvert halvår, spør du meg! Vi påvirkere trenger det faglige påfyllet. Dette er jo blitt jobben vår, og vi har hatt «ville vesten»-tilstander hva gjelder regler og vårt ansvar som influencere altfor lenge, sier hun.

– En opptur

Martine Lunde (22) er også positivt innstilt til at prisutdelingen har gjort endringer. 22-åringen er i år, som i fjor, nominert i publikumskategorien «Folkets favoritt». Det er bare én vesentlig forskjell.

– En opptur fra i fjor er jo at jeg nå ikke har blitt diskvalifisert i forkant av utdelingen, sier Lunde muntert når TV 2 kontakter henne.

Sammen med Anniken Jørgensen ble hun diskvalifisert for dårlig annonsemerking, hvorpå begge bloggerne reagerte med sjokk og vantro.

– Det jeg følte var feil den gang, var jo at de hadde tatt oss på innlegg vi hadde skrevet flere måneder tidligere, da regler for annonsemerking ikke var like innarbeidet, mens andre finalister, som hadde gjort det samme dagen før, slapp unna, hevder Lunde.

TV 2 har vært i kontakt med Anniken Jørgensen, men hun ønsker ikke å gi noen kommentar.

Skal delta

Etter kritikken valgte Vixen-juryen å ta Lunde og Jørgensen inn som finalister igjen.

Under fjorårets utdeling var Martine Lunde i Mexico, og kunne derfor ikke delta.

– Jeg kommer til å ta turen bort for å få et inntrykk av hvordan det er, for jeg har aldri vært der før.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Ulrikke Falch for å få en kommentar på Vixens endringer, men hun besvarer ikke TV 2s henvendelse.