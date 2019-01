Mange tiner fisk over natta i kjøleskapet, men dette er ikke alltid den beste metoden, ifølge forsker Svein Kristian Stormo ved Nofima i Tromsø.

– Ulempen med å tine torsk i kjøleskapet er at tineprosessen gjør at vannet ikke helt klarer å bestemme seg for om det skal være is eller vann. Dermed blir iskrystaller dannet og brutt flere ganger. Jo lenger denne prosessen varer, dess flere iskrystaller dannes. Disse kan skjære opp fisken innvendig, slik at fisken taper litt ekstra vann når man koker den etterpå. Da kan den bli tørrere, sier Stormo til Matkontrollen.

Det finnes mange typer frossen torsk i frysedisken. Tiningen bør skje i vann. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

Anbefaler rennende, kaldt vann

Stormo påpeker at tinemetode ikke spiller så stor rolle hvis man har dårlig kvalitet på fisken. Det er når man har god kvalitet at tinemetoden er mer avgjørende.

Han anbefaler å tine torsk i rennende, kaldt vann i stedet for i kjøleskapet. Dette er fordi det kan være «slitsomt» for fiskekjøttet å tines sakte. Derfor anbefaler han å prøve å tine fisken litt raskere.

Forsker Svein Kristian Stormo ved Nofima anbefaler å prøve å tine torsk i rennende vann, eller med sous vide-koker. Foto: Nofima.

– Når det er bevegelse i vannet får vi rett og slett tilført mer energi veldig mye fortere. En tineprosess i rennende, kaldt vann går flere ganger fortere enn i et kjøleskap. For et lite stykke fisk tar det som regel ikke mer enn en halvtime, eller kanskje ned mot et kvarter, sier Stormo.

Stormo anbefaler rennende, kaldt vann- hvis du ikke har sous vide-koker, da. Det fungerer aller best. Foto: Matkontrollen.

Det aller beste knepet

Nofima-forskeren har enda et triks for deg som ønsker å optimalisere tiningen: å bruke sous vide-koker innstilt på 15-20 grader, og saltlake.

– Da går tineprosessen veldig fort, samtidig som det lille saltet vil komme inn i fisken og beskytte den for påfølgende koketap når vi skal tilberede den.

Hvis du ikke har sous vide-koker finnes det også en løsning:

– Da kan du legge fisken i en saltlake samtidig som du rører rundt med en sleiv eller lignende. Dette vil også fungere bra, sier Stormo til Matkontrollen.

