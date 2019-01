Legens bønn til alle foreldre: – Dette er mitt verste mareritt

– Det virker som om enkelte er redde for at vaksinasjonen er farlig eller unaturlig. Har de noe å frykte?

– Det er utvilsomt noe å frykte – og det er sykdommene man kan få ved å ikke vaksinere. Alle valg vil innebære en risiko, men risikoen for negative effekter ved å vaksinere er ubetydelig liten sammenliknet med å la være å vaksinere, fastslår legen.

Les også: Faktisk helt feil: «Dagens vaksiner er en helserisiko»

12 tilfeller i Norge

Ferske tall for Europa viser at det i perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018 ble meldt inn 13 144 tilfeller av meslinger til European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), skriver de i en rapport. Hellas, Frankrike, og Italia er verstinglandene – alle med over 2000 rapporterte tilfeller. Romania og Storbritannia hadde begge over 1000 tilfeller.

Norge står oppført med 10 rapporterte tilfeller i perioden. Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Tone Bruun, forteller at de registrerte 12 tilfeller her til lands i løpet av kalenderåret 2018.

Til sammenligning var det ett tilfelle i 2017 og null i 2016.

– Det er en betydelig økning. Det er naturlig at det svinger litt, men det har vært en stor økning av tilfeller i Europa de siste årene så det kan nok ha en sammenheng med dette. Alle tilfellene her i Norge er relatert til import, altså at de enten selv har vært i utlandet, eller blitt smittet av noen som har vært i utlandet, sier Tone Bruun til TV 2.

Hun er glad for at Rashidi retter fokus på hvor viktig det er å vaksinere barna sine.

– Vaksinemotstand er ikke et stort problem i Norge, men det er en utfordring som vi særlig har sett i en del andre land i Europa de siste årene. Vi synes det er godt at det rettes oppmerksomhet mot dette, da det også i Norge er grupper som er mer skeptiske til vaksine.

Antallet smittede av meslinger i Europa har vært synkende flere år på rad, men i 2017 snudde trenden. 35 personer døde av sykdommen i 2017, mot 13 døde i 2016, viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Sverige fikk et utbrudd av sykdommen i fjor vinter, og 22 personer ble utredet for sykdommen i Göteborg. Flere av disse var smittet.

Så mange tar vaksinen

Alle norske barn har siden 1983 fått tilbud om MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder når det er 15 måneder og på nytt i sjette klassetrinn.

Tone Bruun ved FHI. Foto: Privat.

– De sist oppdaterte tallene vi har fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK er fra 2016. Tendensen er oppadgående vaksinasjonsdekning. Den var rekordhøy i 2016. Dekningen for MMR-vaksinen hos 2-åringer var da på 96 prosent, sier Bruun til TV 2.

Kaveh Rashidi understreker at det er svært gode grunner til å vaksinere seg.

– Kort fortalt er det to hovedgrunner til å vaksinere. Den ene er å gjøre immunforsvaret beredt til å håndtere farlige, smittsomme sykdommer – som uten vaksinasjon kan være livstruende. Den andre årsaken er det vi kaller flokkbeskyttelse. Det vil alltid være en liten gruppe i samfunnet som av forskjellige årsaker ikke kan ta vaksinen eller står i spesiell risiko hvis de får sykdommer. For at disse ikke skal bli syke må vi unngå å ha sykdommen florerende i flokken, sier han til TV 2.

Les også: Jente (6) smittet av meslinger – aner ikke hvor smitten kommer fra

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Barn under ni måneder kan ikke vaksineres. Dersom barnet blir vaksinert to-tre uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse, skriver Folkehelseinstituttet. Les deres reiseråd om meslinger her.