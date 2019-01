Like over klokken 02 natt til torsdag fikk politiet melding via AMK om at kvinne var død i en leilighet i Bergen sentrum.

Det bekrefter politiet i en pressemelding.

Ifølge BA skal den siktede mannen selv ha ringt til AMK.

Politiet kom raskt til stedet og pågrep der en mann mistenkt for forholdet, melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Mannen er undersøkt av lege og sitter nå i arresten på politihuset. Han er foreløpig siktet for drap.

Den pågrepne mannen er 43 år og kommer opprinnelig fra Sverige, men han er bosatt i Bergen. Den avdøde kvinnen (66) er norsk og også bosatt i Bergen.

– Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de to, sier politiet i pressemeldingen.

Krimteknikere undersøker leiligheten der kvinnen ble funnet, og hun vil senere bli sendt til obduksjon.

Saken oppdateres!