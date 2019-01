I lørdagens «Hver gang vi møtes» er det Elisabeth Andreassen (60) som skal hylles av de andre artistene.

Den folkekjære artisten og Melodi Grand Prix-veteranen har vært i musikkbransjen i 40 år, men i programmet er det ikke bare karriere som er tema rundt bordet på Kjærnes gård.

Tragisk dødsfall

I det første programmet forteller Andreassen åpenhjertig om det tragiske dødsfallet til mannen Tor Andreassen, som døde av et hjerteinfarkt sommeren 2016.

Paret møttes i 1992 gjennom felles venner og giftet seg i 1994. Paret fikk 24 år sammen, og to døtre med navn Anna (23) og Nora (21).

– Han elsket alle mennesker og alle elsket ham. Vi hadde et fantastisk ekteskap, forteller sangstjernen i programmet.

– Vanskelig å akseptere

60-åringen tok dødsfallet tungt og slet med å akseptere at mannen ble revet bort. Det å ta telefonen til jentene og fortelle at Tor ikke var der mer, var veldig vanskelig for henne. I programmet deler hun sorgen med de andre så tårene triller.

REVET BORT: Elisabeth og Tor Andreassen på Sommershow med Showgirls i Sandefjord, juli, 2008. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures.

– Å dele personlige ting er jeg vant til, og det er en del av mitt artisteri og liv. Det jeg snakker om og det jeg har vært gjennom, det opplever folk hver dag der ute. For min del var det godt å få si det på en fin måte. Det kjentes godt å få tid til å dele min sorg i programmet, sier artisten til TV 2.

– Hva tror du Tor hadde tenkt hvis han hadde sett programmet?

– Han hadde likt det og syntes det var fint, sier Elisabeth Andreassen.

Livet går videre

Hun har innsett at livet må gå videre og at hun og jentene må finne tilbake til hverdagen og fortsette å leve. Det har de gjort til tross for alt det vonde.

Året starter fantastisk gjennom hennes deltagelse i Hver gang vi møtes. Hun har også funnet kjærligheten.

– Jeg har det veldig fint med en ny mann og det skader ikke, det er en veldig fin mann og det kjennes veldig bra, sier hun.

ELISABETHS DAG: Maria Haukaas Mittet, Petter Kristiansen, Lars Bremnes, Trine Rein, Sol Heilo og Tom Mathisen hyller Elisabeth Andreassen. Foto: Espen Solli

Rørende tolkning av Lars Bremnes

I lørdagens Hver gang vi møtes er det selvsagt også klart for opptredener. Et øyeblikk som nok vil røre mange, er når Lars Bremnes tolker låta «För kärlekens skull» som er skrevet av Ted Gärdestad.

Opptredenen får flere av gjestene rundt bordet til å tørke tårene.

– Lars har fått vite at den sangen betyr mye for familien og han gjør den sangen så fantastisk på nordnorsk. Det er et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, avslutter Elisabeth Andreassen til TV 2.

Se Elisabeths dag i «Hver gang vi møtes» lørdag klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo. ​