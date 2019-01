Stoltenberg til TV 2: – Russland senker terskelen for atomangrep i Europa

– Ja, de gjør det mer sannsynlig at atomvåpen vil brukt i en konflikt. Derfor er forbudet så viktig, og derfor er det så alvorlig at Russland bryter avtalen og utplasserer disse rakettene, sier Stoltenberg.

Russland nekter for avtalebrudd, og hevder at rakettene har en rekkevidde som er like under den som forbys av INF. Hvis Russland ikke trekker tilbake de nye rakettene innen fristen, truer USA med å trekke seg fra avtalen.

– USA, støttet av NATO, har gitt Russland en frist: Hvis Russland ikke innen 2. februar overholder avtalen på en kontrollerbar og åpen måte, vil USA trekke seg fra avtalen. Da har vi en helt ny verdensorden i forhold til rustningskontroll. Da er en av de viktigste avtalene ikke lenger til stede, sier Jens Stoltenberg.