– Jeg elsker livet som brøytebilsjåfør

Ann Therese Ripel Jensen (33) har alltid hatt interesse for lastebiler og tunge kjøretøy. I ett av hennes fem svangerskap, fant hun ut at hun skulle forfølge drømmen.

Hun satte seg på skolebenken og tok førerkort for tunge kjøretøy.

Men selv med førerbevis i lomma, var det mange humper i veien for Ripel Jensen.

– Det er mange fordommer der ute. Alle sa det var positivt med jenter i bransjen. Men som ung kvinne og småbarnsmor, kom jeg til kort alle steder jeg søkte, sier 33-åringen.

Hun var i ferd med å gi opp drømmen etter avslag på flere titalls søknader.

Vilt og heftig fjell

Men da åpnet det seg opp en mulighet i samme firmaet som mannen hennes jobber.

Ann Therese begynte å jobbe som lastebilsjåfør og fikk etter hvert prøve seg som brøytebilsjåfør på fylkesvei 520 mellom Ropeid og Sauda i Rogaland, i tillegg til Saudafjellet - som av mange beskrives som en av de villeste fjellovergangene i Sør-Norge.

På Saudafjellet er ofte været ekstremt, men da koser 33-åringen seg bak rattet.

33-åringen er veldig glad for at hun fikk sjansen til å prøve seg bak rattet på brøytebilen, for nå kan hun ikke tenke seg en bedre jobb.

– Når det koker på fjellet, det er trangt mellom snøfonnene, dårlig sikt og ikke dekning på mobilen, da storkoser jeg meg. Jeg kjenner rushet og adrenalinet pumpe, mens jeg bare har meg selv å stole på. Det gir en god mestringsfølelse, samt at det føles godt å rydde veibanen for andre, sier Ann Therese og smiler.

Kontrastfylt

Nå møter hun ikke fullt så mange fordommer lenger. Når hun hopper ut av brøytebilen er noen som smiler og syns hun har valgt et artig og annerledes yrke. Mens andre kommer springende til for å hjelpe henne å legge på kjetting.

– Noen tror det bare er å vri om nøkkelen og kjøre. Men dette yrket byr på så mye mer. Når kjettingene ryker midt oppe på fjellet, tar jeg det bare som en utfordring når jeg hopper ut for å reparere dem, sier den tøffe 33-åringen.

Det er store kontraster fra hun sitter alene i brøytebilen på fjellet, til hverdagen hjemme med fem gutter mellom tre og 14 år i hus.

– Jeg liker veldig godt kontrasten i livet mitt. Både utfordringene og stillheten på fjellet og aktiviteten og lydnivået hjemme med alle guttene, sier 33-åringen.

Hun syns det er viktig å vise barna at man kan gå andre veier enn de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene.

Variasjonen som brøytebilsjåfør er stor. Ann Therese gjør alt fra å reparere kjettinger som ryker til å sørge for fri ferdsel over fjelloverganger.

– Ungene syns jeg har en tøff jobb og de er et stort smil når de får være med i lastebilen, men selvsagt ikke under brøyting, sier hun.

Ukas høydepunkt for minstemann på tre år er når mamma henter han i barnehagen med lastebilen.