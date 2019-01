«Buffy the Vampire Slayer» var en av de mest populære TV-seriene på 90-tallet. Det var også i denne serien at Sarah Michelle Gellar fikk sitt store internasjonale gjennombrudd.

I syv år fulgte vi Gellars karakter «Buffy Summers», som måtte håndtere små og store high school-problemer samtidig som hun jaktet på vampyrer og demoner.

Nå, 16 år etter den siste Buffy-episoden, blir hun igjen å se på skjermen i den nye serien «Sometimes I Lie», skriver Deadline.

Fra bok til serie

Serien er basert på boken ved samme navn. Den er utgitt i over 20 land og har blitt en internasjonal bestselger, skriver nettstedet.

Sarah Michelle Gellar skal etter alt å dømme selv være produsent, i tillegg til å spille i serien.

– Hvor spennende er ikke dette?

Gellar har spilt i en rekke filmer siden «Buffy» ble tatt av lufta i 2003, blant annet i filmatiseringen av tegneserien «Scooby-Do» og «Et farlig spill» fra 1999.

Nå gleder hun seg til å igjen spille i en TV-serie.

«Hvor spennende er ikke dette? Jeg leste denne boka i ett, og jeg bare visste med en gang at jeg måtte lage denne», skriver skuespilleren engasjert på Instagram.

Gellar giftet seg med Freddie Prinze Jr i 2002. Sammen har paret datteren Charlotte Grace Prinze og sønnen Rocky Hames Prinze.

Gellar og Prinze Jr møtte hverandre under innspillingen av «I Know What You Did Last Summer» i 1997 og ble sammen tre år senere.