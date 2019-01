UEFA har kommet med en regelendring som kan være godt nytt for storklubbene i jakten på profilerte spillere i januar.

For dersom klubbene signerer spillere i januar, kan de spille i Champions League-sluttspillet, uavhengig om de har spilt for en annen klubb i gruppespillet.

Tidligere har dette ikke vært mulig. Et eksempel er Phillipe Coutinho da han ble solgt fra Liverpool til Barcelona. Brasilianeren kunne ikke spille i sluttspillet for Barcelona, fordi han spilte for Liverpool i gruppespillet.

Dette er nå endret melder UEFA på sine hjemmesider.

Reglene er nå at klubbene i Champions League kan registrere tre nye spillere, og om de gjør det før midnatt 1. februar, er spillerne klar for å spille i sluttspillet.

Dette kan åpne for flere store overganger i januarvinduet.

Andre endringer i Champions League-oppsettet er at sluttspillskampene vil være klokken 21.00 norsk tid.

I sluttspillet, om kampene går til ekstraomganger, vil klubbene få et fjerde bytte. I finalen vil det være lov å ha tolv spillere på benken, i stedet for det vanlige som er syv spillere.