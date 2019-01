Unnis (64) arvegull ble borte i posten – fikk oppsiktsvekkende krav i retur

– Kvitteringer på arvegods, nei hvem har vel det? Her sender jeg arvegodset mitt i posten i den tro at det er forsikret, og så er det bare tull. Jeg føler meg lurt, sier Unni Reiersen (64) til TV 2 hjelper deg.

En uventet regning etter et dødsfall i familien gjorde at pensjonisten valgte å selge store deler av arvegullet i fjor sensommer.

Så forsvant pakken i posten.

– Jeg leste nøye igjennom vilkårene jeg fikk tilsendt sammen med gullbrevet. Der står det ingenting om at jeg må ha kvitteringer på smykkene for at forsikringen skal gjelde, sier Reiersen.

Se TV 2 hjelper deg på TV 2 torsdager klokken 20.30 eller på TV 2 Sumo

Ikke forsikret likevel

«Gullbrevet ditt er automatisk forsikret opptil 100.000 kroner. Så lenge du kan fremvise kvittering fra postkontoret», sto det på nettsidene til Gullbrev.

– Før jeg sendte smykkene hadde jeg en vond klump i magen. Jeg anslo at smykkene var verdt rundt 50.000 kroner. Men jeg følte meg beroliget av forsikringen, sier hun.

Men kundeservice hos Gullbrev viser til de vilkårene som står på nettsidene. De er identiske med vilkårene Unni fikk tilsendt, bortsett fra at det står at man må ha innkjøpskvitteringer.

Utdaterte vilkår

Daglig leder for Gullbrev, Magnus Johansson, sier at vilkårene Unni fikk tilsendt var en eldre versjon, men at det uansett alltid er nettsidenes vilkår som er gjeldende.

TV 2 hjelper deg bestiller et Gullbrev på nettet, og det står det ingenting om kvittering på smykkene i vilkårene vi får tilsendt heller. Selv når vi sender en e-post til kundeservice og lufter bekymring for å sende arvegull i posten, blir vi beroliget med at postkvittering er nok.

POSTEN: – Gullbrev benytter en vanlig, sporbar servicepakke. Vi har alternativer som er dyrere som er tiltenkt verdiforsendelser, hvis man ønsker forsikring, forklarer John Eckhoff i Posten.

Forbrukerrådet avviser at Gullbrev kan operere med to sett vilkår.

– Når en kunde inngår en avtale skal det komme tydelig frem på hvilke vilkår man inngår en avtale. De vilkårene kunden har fått tilsendt, er de hun lovlig kan forholde seg til, sier Pia Cecilie Høst, som er leder for forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

Skylder på Posten

I en e-post til TV 2 hjelper deg skriver daglig leder for Gullbrev:

«Posten har slarvat bort detta brev, kunden har slarvat bort sina inköpskvitton och Gullbrev har aldrig mottagit något guld. Om någon kritik skall riktas så är det mot Posten, inte mot Gullbrev».