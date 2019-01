– Løsepengene må betales for at Anne-Elisabeth skal komme hjem i live

Det siste sikre livstegnet fra 68-åringen er den 31. oktober, ifølge politiet.

Siden har ikke familien sett henne, og onsdag opplyste politiet under en pressekonferanse at de tror Falkevik Hagen ble bortført fra sitt hjem på formiddagen den aktuelle dagen.

I en skriftlig beskjed skal det ha fremkommet et krav om at familien betaler et beløp tilsvarende 85 millioner kroner i kryptovalutaen Monero, en digital valuta som gjør det mulig å være fullstendig anonym.

Krav

Politiet bekreftet på onsdagens pressekonferanse at det har blitt fremsatt krav om løsepenger, men de ønsket ikke gå inn på hvor mye det skal være snakk om.

Politiinspektør i Øst politidistrikt, Tommy Brøske, sa under pressekonferansen at de har anbefalt familien om å ikke innfri kravet til gjerningspersonene.

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, uttalte onsdag at dersom de får et livstegn, er de innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem.

– Familien ønsker å komme i kontakt med de som har Anne-Elisabeth. De ønsker å få en bekreftelse på at hun har det bra, at hun er i live, sa Holden.

Internasjonal trend

Samtidig har de bestemt seg for å følge politiets råd om å ikke innfri kravet om løsepenger.

Forsker Martin Ewi fra Institutt for sikkerhetsstudier i Pretoria i Sør-Afrika, forteller at de har sett flere lignende saker de siste årene hvor kidnappere ber om løsepenger i kryptovaluta. Han mener vi står overfor en ny, internasjonal trend.

– Vi har sett dette eksplodere i Sør-Afrika det siste året, og det demonstrerer en endring fra det vi har sett tidligere. Nå ber kidnapperne om løsepenger i kryptovaluta, og dette er et fenomen som har blitt vanlig det siste året, sier Ewi til TV 2.

– Massivt

Forskeren mener kidnappingssaken i Norge passer inn i mønsteret de har sett i Sør-Afrika og andre steder i verden den siste tiden.

– Kidnapperne ber om store summer. I en sak ble det utbetalt 292 millioner dollar i løsepenger, og dette er massivt, sier Ewi.

– Disse gjerningspersonene vet akkurat hva de vil ha og de vet at det er enkelt å få tak i, om de har rett strategi, sier forskeren videre.

Til tross for politiets oppfordring om at familien ikke må innfri kravet om løsepenger, mener Martin Ewi at dette er eneste løsning for å få Anne-Elisabeth Falkevik Hagen hjem i trygghet.

– Jeg mener løsepengene MÅ betales for at offeret skal bli løslatt, sier han til TV 2.