Onsdag ble det kjent at politiet tror 68-åringen har blitt kidnappet fra boligen hun deler med milliardær-ektemannen Tom Hagen i Lørenskog.

Det siste sikre livstegnet fra kvinnen er fra 31. oktober 2018.

Politiet vet ikke om 68-åringen er i live, og de aner heller ikke hvem som står bak det de mener er en bortføring.

Internasjonal oppmerksomhet

Saken blir omtalt som unik i norsk krimhistorie, og internasjonale medier har også fått øynene opp for kidnappingen.

Store nyhetsbyråer som Associated Press, Reuters og AFP dekker saken, og TV-byråene sender ut video og informasjon til alle sine medlemmer.

Saken omtales bredt i internasjonale medier. CNN og Wall Street Journal, Washington Post, britiske BBC, The Independent, The Guardian og The Telegraph er bare noen av dem som dekker saken. Saken har også nådd Kenya og Irland.

Sverige og Danmark vier også mye oppmerksomhet til den mystiske forsvinningen.

Sjefsredaktør i svenske Expressen, Mattias Lundell, sier til TV 2 dette er en usedvanlig interessant sak.

– Kidnapping er jo en uvanlig kriminell handling, og at familien som er rammet er såpass rik, gjør saken enda mer spesiell, sier Lundell.

Tips

Ingen har fått livstegn fra Hagen etter hun forsvant, og politiet vet ikke om hun befinner seg innenlands eller utenlands. De har fått over 100 tips i saken etter offentliggjøringen tirsdag.

OPPMERKSOMHET: Kidnappingen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen får stor oppmerskomhet i internasjonale medier.

Dagen Falkevik Hagen forsvant, ble det oppdaget flere skriftlige lapper i huset hun deler med ektemannen Tom Hagen.

Der skal det ha forekommet krav om løsepenger på over 80 millioner kroner i kryptovalutaen Monero, en digital valuta som gjør at man kan være fullstendig anonym.

Ni kjente tilfeller

De siste fire årene kjenner man på verdensbasis til ni tilfeller der personer blitt bortført i saker der kidnapperne har krevd løspengene i kryptovaluta, såkalt «kryptokidnapping».

Flere eksperter TV 2 har snakket med sier også at denne type kriminalitet forekommer ytterst sjeldent.

Sikkerhetsrådgiver i BDO Sikkerhet og Beredskap, Mahmoud Farahmand, understreker at det er kriminelle miljøer som har gjort slike ting mot hverandre tidligere.

– Men ikke på denne måten hvor man går inn i et hjem og krever løsepenger, sier Farahmand.

Også norsk politi erkjenner at de aldri har vært borte i en lignende sak.

– Dette er et bilde på at kriminaliteten forandres. Jeg er ikke kjent med lignende saker i Norge. Vi kjenner ikke til forhold der familiemedlemmer til forretningsfolk har blitt bortført. Saken har også andre unike elementer, for eksempel at løsepengene ønskes innkrevd i kryptovaluta. Dette har vi kun eksempler på fra utlandet, sier Tommy Brøske, politiinspektør i Øst Politidistrikt.