Det var litt før klokken 02 natt til torsdag politiet fikk melding om den første brannen. Kort tid etter kom meldingen om nok en brann like i nærheten. Politiet etterforsker nå om brannene kan ha vært påsatt.

– Vi etterforsker bredt, og kan ikke utelukke at de kan ha vært påsatt, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.



Hun forteller at brann nummer to skjedde kun 700 meter i luftlinje fra den første. Dette kombinert med det korte tidsrommet mellom hendelsene gjør at politiet undersøker om brannene kan ha vært påsatt.

– Vi har sjekket ut aktuelle moduskandidater, og ikke funnet noe på stedene, sier Skott.



Begge bilene er nå tauet bort, og saken er gått til etterforskning.