Falkevik Hagen ble sist sett på Halloween, altså 31. oktober i fjor. Hun antas å ha blitt bortført fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog. 68-åringen er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer.

– Jeg synes det er kjempeskummelt. Nå har vi vært heldige å ha lite av dette i Norge gjennom årene, så man kan ikke si at det er en tendens, men jeg synes det er kjempeskummelt. Det er ikke mye mer man kan si. Det er bare å krysse fingrene. Jeg håper at dette er noe vi ikke får se mer av i Norge, sier Hegnar til TV 2.

Finansavisen-redaktøren hadde i 2017 en formue på nesten 720 millioner kroner.

– Du har jo selv ganske mye penger, har du noe frykt for at noe liknende kan tilstøte deg og din familie?

– Det er et kjempegodt spørsmål, jeg har ikke bekymret meg over det og håper ikke jeg trenger det i fremtiden, sier 75-åringen og tenker seg litt om:

– Jeg er litt bekymret. Det er litt avhengig av utgangen av denne saken. Hvis dette er profesjonelle bander eller andre kriminelle som kommer til Norge for å ta velstående mennesker, så vil det være trist, sier Hegnar til TV 2.

Har fått tips

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyser til TV 2 at de har mottatt en rekke tips etter at de gikk ut offentlig med den antatte bortføringen onsdag formiddag.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i tipsene eller hvor mange det dreier seg om, men sier han har håp om at tipsene skal føre til fremskritt i saken.

Politiet ble varslet om forsvinningen 31. august. Da ble det ifølge NRK funnet flere ark i ekteparets hus, som blant annet inneholdt alvorlige trusler og et krav om drøyt 80 millioner kroner betalt i kryptovaluta.

Familien har så langt fulgt politiets råd om ikke å betale, opplyser deres bistandsadvokat Svein Holden.

Familien har bedt kidnapperne om å vise tegn til at 68-åringen fremdeles er i live, og åpner deretter for å skape en dialog. Om det senere vil bli aktuelt å betale løsepenger, er det for tidlig for bistandsadvokaten å svare på.

Unik sak

I mange uker har politiet drevet en skjult etterforskning. Saken har til og med vært forsøkt hemmeligholdt internt i politiet av hensyn til de alvorlige truslene.

Politiet ønsker ikke å si noe om det er tegn i boligen som tyder på kamp eller innbrudd, men opplyser at de har sikret flere spor i huset. Ifølge VG er politiets hovedteori at Falkevik Hagen ble angrepet på badet hjemme i ekteparets hus.

Politiinspektør Brøske betegner saken som unik i norsk sammenheng.

– Dette er et bilde på at kriminaliteten forandres. Jeg er ikke kjent med lignende saker i Norge. Vi kjenner ikke til forhold der familiemedlemmer til forretningsfolk har blitt bortført. Saken har også andre unike elementer, for eksempel at løsepengene ønskes innkrevd i kryptovaluta. Dette har vi kun eksempler på fra utlandet, sier han.