Den er mektig, frekk og samtidig usedvanlig sjarmerende å se på. Nei, det er ikke en engelsk bulldog vi snakker om, men helt nye Mercedes-AMG GT 63 S.

Dette er bilen som allerede har skrevet seg inn i historiebøkene – som tidenes raskeste Mercedes.

Mange vil nok hevde den er tidenes drøyeste også. Her har ikke AMG-ingeniørene spart på noen ting, hverken på motorisering, drivlinje eller design.

Nå har vi endelig testet det nye fartsmonsteret på norske veier, og det er ikke akkurat få inntrykk vi sitter igjen med.

Bare for å ha sagt det med én gang: Dette er noe av det heftigste vi har testet på lang, lang tid.

Hvordan er den å kjøre?

Forventningene er selvfølgelig til stede når vi entrer førersetet i den nye råtassen fra AMG. Selv om bilen er lynrask rett frem, er vi spent på hvordan beistet oppfører seg i svingene.

Vi snakker tross alt om to tonn bil, som passerer fem meter i lengderetning…

Den har plass til fire, og veier drøyt to tonn. Likevel går den like fort som superbilen Lamborghini Huracan opp til 100 km/t.

Heldigvis tar det ikke lang tid før vi kjenner at ingeniørene i Affalterbach har gjort en stødig jobb. I sport + ligger bilen overraskende godt på veien, og du kan pushe temmelig hardt gjennom svingene.

Styringen er presis og understellet responderer akkurat slik man forventer i en AMG. Noen syns kanskje oppsettet blir vel stivt, men da bør du heller gå for en CLS 53.

21 toms felger fra AMG er ikke gratis. 20.000 kroner koster de per stykk. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Skal du ha verstingen, må du bare godta at det finnes mer komfortable biler. Her er det kjøreglede gjennom et godt avstemt understell som gjelder.

Underveis i testperioden får vi også kjenne hvordan bilen fungerer på skikkelig vinterføre. Da er det selvfølgelig bare én ting å gjøre: Av med antispinn og ESP.

Det er deilig å kjenne på brutaliteten som bor i bilen. Alt er så mekanisk og ekte. Plutselig banker girkassa inn et gir, der det kanskje ikke var meningen, men det føles godt likevel.

Balansen i bilen og måten firehjulstrekk-systemet fungerer på, bidrar også til at smilet sitter riktig så løst bak rattet. Egentlig er det så befriende, at bilen burde vært skrevet ut på blå resept. Kjørefølelsen er helt klart en AMG verdig.

Vi må forresten ikke glemme at GT 63 er utstyrt med driftmode! Aktiverer du den betyr det 639 hk rett på bakhjulene. Altså er det ingen problem å røyklegge hele Drammen – hvis du vil det.

På innsiden ser vi likhetene til E-Klasse, som faktisk er bilen GT 63 bygger på. Hvis vi skal pirke, syns vi plasseringen av knappene til radio, navi og telefon er krøkkete plassert. De sitter alt for tett og er harde å trykke på. Du ser det lille irritasjonsmomentet ved knappen til varselblinklyset.

Her er den i Norge – verdens raskeste stasjonsvogn

Finest utenpå eller inni?

Det har skjedd store ting på designfronten hos Mercedes de siste årene.

Nye GT 63 S er ikke like spektakulær å se på som de andre medlemmene i GT-familien. Når det er sagt: La det ikke være noen tvil om at dette er en bil som lukter anabole steroider.

Eksteriøret, med den fremoverlente fronten, oser så mye muskler at Shrek fremstår som et stuslig pinnedyr i forhold.

Panamericana-grillen er naturligvis på plass. De vertikale linjene har røtter helt tilbake på 50-tallet, da 300 SL (W194) vant Carrera Panamericana-løpet i Mexico i 1952.

Sett fra siden er bilen egentlig ganske anonym, men råskapen kommer så til de grader frem igjen på hekkpartiet. Fire enorme enderør og en småfrekk spoiler, avslører at dette er en bil du ikke vil kødde med.

På innsiden er det ikke like dramatisk. Her kjenner vi igjen Widescreen Cockpit fra blant annet E-Klasse, med de to doble skjermene. I midtkonsollen finner vi derimot åtte nye touchknapper, formet som en V, i likhet med motoren.

Med de nye AMG-knappene på rattet bytter du raskt mellom ulike kjøreprogram.

Her styrer du alt fra oppsett på understell, til justering av spoileren bak. I tillegg er favorittknappen i bilen godt synlig, nemlig den som åpner spjeldene i eksosen bak. Å aktivere denne blir etter hvert like naturlig som å sette på seg beltet. Tro meg!

Ny regel: Nå kan du spare mye penger på drømmebilen

Hvordan er plassen?

God plass er vanligvis ikke det viktigste argumentet hvis du skal handle en vaskekte AMG. Men hvis lysten blir stor, og kona skulle nekte, er nettopp plass et vesentlig kort du kan bruke i forhandlingsprosessen rundt denne bilen.

Her kan hele familien dra på tur – uten å bekymre seg nevneverdig. Foran er det mer enn nok plass, og det samme gjelder faktisk i baksetene. Her kan bilen konfigureres med både to og tre seter. Sistnevnte er opsjon.

I bagasjerommet kan du frakte 456 liter, noe som bør holde for de fleste. Er du ute etter enda mer plass, er E 63 stasjonsvogn et bedre (men også litt kjedeligere) alternativ.

Med denne familiebilen kan du kjøre i ring rundt mange andre sportsbiler. Her er det virkelig ikke spart på kruttet. Legg merke til hvor godt bilen "hviler" over hjulene.

Her er vår test av Mercedes-AMG GT R

Går den bra?

Noe så grenseløst også, det!

Motoren AMG har plassert her er et mesterverk. Vi kjenner 4-literen fra før, men i GT 63 S er V8-eren skremt opp til rekordsterke 639 hk og 900 Nm! Det er så brutalt, at du kan risikere å dra på deg kronisk nervesammenbrudd bak rattet.

63 S betyr topputgaven med 639 hk. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Sammen med firehjulstrekk (med tyngdepunkt på bakhjulene) og AMG sin 9-trinns speedshift-kasse, sørger det for en hinsides akselerasjon.

0-100 km/t serveres på bare 3,2 sekunder. Det er like raskt som Lamborghini Huracan...

Toppfart? 315 km/t.

Det er naturligvis begrenset hvor mye vi får utnyttet kreftene på de snølagte veiene i testperioden. Men oppover Golsfjellet tillater vi oss å skru av ESP-systemet.

For å virkelig være i ett med bilen setter vi alt annet i sport +.

Bilen kjører ikke, men danser oppover fjellsiden. Responsen fra understell, motor og girkasse er bare ellevill. Bilen gjør akkurat det du ber den om, og kreftene er der absolutt hele tiden.

Det hele toppes av turboene som plystrer i kor – høyere enn trompeten til Ole Edvard Antonsen. Og selvfølgelig avsluttes et hvert pådrag med noen herlige og ukontrollerte eksossmell. Fytti katta for en lyd.

Multiclutch-kasse, dynamisk firehjulstrekk og elektronisk differensial på bakakslingen sørger for ekstremt god respons og traction på veien. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Nå er det et halvt års ventetid på den nye AMG-modellen

…og konklusjonen er?

AMG GT 63 S 4-Door er enkelt og greit den nye kongen på haugen fra Mercedes. Her får du mer av alt. Mer plass, mer råskap og mer design.

Bilen er en herlig cruiser når du vil det. Du kan kjøre til butikken, eller ta den med på bane – og være helt i front. GT 63 S har nemlig satt verdensrekord på Nürburgring i Tyskland. Med tiden 7:25:41 er dette verdens raskeste serieproduserte fireseter, i følge produsenten.

Det tviler vi ikke ett sekund på etter våre dager bak rattet.

Som med all annen moro, koster denne også penger. Nesten 2,6 millioner, med en god del utstyr.