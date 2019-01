Barcelona offentliggjorde mandag denne uken at klubben hadde sikret seg stoppertalentet Jean-Clair Todibo gratis fra Toulouse.

Todibos kontrakt med Toulouse går ut 30. juni, og stopperen slutter seg til Barcelona gratis som Bosman-spiller. Kontrakten med Barcelona gjelder fra 1. juli 2019.

Toulouse-president Olivier Sadran er rett og slett rasende etter at Barcelona sikret seg den franske U20-landslagsspilleren uten å betale et øre i overgangssum.

– De har ikke oppført seg som en stor klubb. Det de har gjort er ekstraordinært. De har uttalt at spilleren vil slutte seg til dem i juli, men jeg kjenner ingen som vet hva som vil skje om seks måneder frem i tid, sier han til L'Equipe, ifølge ESPN.

– Viser Barcelonas arroganse

Toulouse ønsker nemlig å forlenge kontrakten med stopperen som er blitt omtalt som «den nye Raphaël Varane» på grunn av likhetene i spillestilen.

– Livet kan overraske deg, selv det mest ubehagelige. Dette viser bare Barcelonas arroganse. De har ikke oppført seg særlig bra, selv om de juridisk hadde lov til å gjøre det. Men vi har også noe av ansvaret, sier Olivier Sadran, som åpenbart er bitter for at den attraktive stopperen forlater Toulouse uten at klubben sitter igjen med fem flate øre i overgangssum.

Sadran mener Barcelona hadde et ansvar med tanke på å betale Toulouse, som har sørget for Todibos utvikling.

– For meg er fotballen et økosystem hvor hver klubb spiller sin rolle. De store klubbene, de som utvikler unge spillere... Jeg mener spilleren her har fått dårlige råd med tanke på at han kun har ti kamper i Ligue 1 bak seg. Barcelona har ikke levd opp til det det man kunne forvente av en slik klubb her, slår Toulouse-sjefen fast.

Ifølge Todibos agent Bruno Satin sjekkes nå mulighetene for at spilleren kan slutte seg til Barcelona allerede i januarvinduet.

– Ikke ovebevist om at Barcelona var det riktige valget

Det kan Barcelona bare glemme, konstaterer Toulouse-president Olivier Sadran.

– Ingen kommentar, men dere kan vedde på at han blir hos oss frem til juni. Han er en spiller med mange kvaliteter, men han har ikke mye erfaring. Slik er det. Jeg er ikke bitter. Agenten gjorde det han mente var nødvendig. Men var Barcelona det beste valget? Jeg er ikke overbevist, sier han.

Barcelona på sin side var full av lovord da klubben offentliggjorde signeringen av stoppertalentet.

– Todibo er en høy, høyrefotet forsvarspiller som kan spille både midtstopper og sentralt på midtbanen. På ungdomsnivå spilte han ofte på midtbanen på grunn av sin gode ballkontroll. En av de hans største styrker er hodedueller. I en alder av 19 år kommer han til Barcelona som en av de mest lovende spillerne i sin posisjon i Europa, skrev Barcelona i om signeringen av det franske stjerneskuddet.