Larvik lå under med seks mål halvveis borte mot Fana, som er et bydelslag i Bergen.

Til tross for en solid sluttspurt, der laget var à jour på 16-16, klarte hjemmelaget å dra i land en ettmålsseier.

Fana var best i sluttminuttene og sikret seg en tremålsledelse, som holdt akkurat etter at Jenny Græsholt og Mari Molid scoret for Larvik.

Fanas Christine Karlsen Alver ble toppscorer med sju mål.

Fana har sju poeng og er nummer ni på tabellen, mens Larvik har tolv på tredjeplass.

Fredrikstad var under borte mot Byåsen med fire mål ved pause, men viste seg sterkere enn hjemmelaget i annen omgang. Dermed gikk østfoldingene opp og forbi både Tertnes og Byåsen til fjerdeplass på tabellen.

Snudde etter pause

Storhamar snudde etter pause til en grei 33-28-seier borte mot Oppsal. Hedmarkingene var under med seks mål halvveis. Det bedret seg noe etter hvilen, men først ni minutter før slutt var gjestene à jour for det tapte fra 1. omgang.

Heidi Løke, som pleier å dominere i scoringsprotokollen for Storhamar, var sterkt savnet før pause.

Etter hvilen fikk derimot Betina Riegelhuth fart på sakene. På stillingen 26-27, med fire og et halvt minutt igjen, var Storhamar for første gang i ledelsen. Mot slutten dro serietoeren ifra. Riegelhuth scoret alene ni mål.