I fjor sommer var Fox i Gaupsteinmarka i indre Østfold, i forbindelse med innspillingen av serien «Legends of the Lost».

Serien går ut på at Fox tar for seg forskjellige myter fra historiske hendelser. Mot slutten av en episode som skal handle om vinkingtiden, skal Fox, ifølge Smaalenes Avis, reflektere litt rundt hva hun har opplevd.

Etter å ha vært på befaring ble skogen i Hobøl sett på som et ideelt sted for innspillingen.

Nærmere bestemt skulle hun besøke husmannsplassen som en gang var tilknyttet gården der den lokale mannen Jan Gjestang nå bor. Til lokalavisen forteller Gjestang at et team på 15 personer gjorde opptak en hel dag på gården.

Væpnede vakter

Ifølge Gjestang hadde stjernen fått høre at det befant seg ulv i området.

– Da hun hørte det krevde hun beskyttelse. Så da måtte den lokale representanten i all hast finne væpnede vakter som kunne passe på at det ikke kom ulv inn på området. Det er jo en litt uvanlig forespørsel her i Norge, så de klarte ikke finne noen. Da stilte jeg og sønnen min opp, med hver vår børse med patronene lengst nede i lommen, sier Gjestang til lokalavisen.

Ifølge Gjestang selv signerte han en tosiders kontrakt der han blant annet lovet å holde serien hemmelig frem til episoden var vist på TV.

Alt i alt var Fox selv lite pratsom og privat under besøket. Men Gjestang mener hun kan ha reagert på mangelen på fasiliteter i Gaupesteinmarka.

– Jeg tror heller ikke hun er vant med slike begrensede forhold som vi har her, sier Gjestang til lokalavisa, og sikter til at det ikke er toalett på husmannsplassen.