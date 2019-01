Svensken var på ferie i Florida, og ble pågrepet på hotellet 7. januar, skriver Expressen.se.

Ifølge den svenske avisen er mannen en av landets mest kjente TV-profiler gjennom en lang karriere som programleder for direktesendinger og og klassiske TV-øyeblikk.

– Uakseptabel berøring

Nå er han arrestert anklaget for å med vilje ha berørt en 13 år gammel gutt intimt under påskudd for å hjelpe ham med noen treningsøvelser i en park 3. januar.

– Han berørte gutten på en uakseptabel måte. Han tok på guttens private deler gjentatte ganger, sier en talsperson for politiet i Florida til den svenske avisen.

Gutten har forklart at han ble ubekvem og forsøkte å forlate plassen. Da skal den svenske mannen ha fulgt etter ham.

Politiet har også fått meldinger om en annen hendelse dagen etter. Da skal han ha hatt kontakt med to unge gutter i en park. Han skal ha spurt dem om treningsrutiner og siden forsøkt å ha ta i en av tenåringens t-skjorte for å se på musklene hans. Denne gutten skal ha slått bort hånden hans.

Nekter alle anklager

TV-kjendisen sier han har møtt guttene, men nekter for å ha antastet noen av dem.

Svensken sitter nå varetektsfengslet i Florida med en kausjon på en million kroner. Han risikerer 15 års fengsel hvis han finnes skyldig.

TV-profilen er tidligere ustraffet, ifølge svenske medier.