Politiets teori er at Falkevik Hagen forsvant fra sin bolig på Fjellhamar i Lørenskog, i morgentimene eller på formiddagen den 31. oktober.

Nå melder NRK at politiet har hentet inn eksterne språkeksperter som skal granske flere ark med beskjeder som skal ha blitt funnet i huset.

Boligen ble gjennomgått over en periode på 14 dager.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse onsdag at det har blitt fremmet et krav om løspenger.

Der opplyste politiet også at de ikke vet hvor Falkevik Hagen befinner seg på det nåværende tidspunkt, og at de ikke kan utelukke at hun holdes utenlands.