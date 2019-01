Eks-kjæresten ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand sentrum 6. april 2014 og kvinnen er tiltalt for å ha forgiftet ham.

Hun er også tiltalt for å ha tatt livet av sin egen far i 2002.

Forsøkte å ta ut penger

Videobildene viser kvinnen da hun forsøker å ta ut penger fra to ulike minibanker i Kristiansand sentrum rundt klokken halv to på natten.

Hun bruker et kredittkort tilhørende kvinnens eks-kjæreste som på dette tidspunktet ligger død på et hotellrom.

Kvinnen har innrømmet å ha vært på rommet men hun nekter straffskyld for å ha forgiftet ham.

Den siste minibanken slukte kredittkortet og kvinnen fikk dermed ikke ut penger. Hun ble senere observert på en bensinstasjon.

Kvinnen har nektet å forklare seg i retten og etter at hun ble siktet, men i et politiavhør som vitne hevdet hun at hun var full og ikke husker at hun tok ut penger.

I tingretten onsdag la påtalemyndigheten fram videobildene som viser at kvinnen setter kortet rett inn i automaten og at hun kaster kvitteringen i en sprekk etterpå.

Enormt stort materiale

Politiet har gjennomgått over mange tusen meldinger fra kvinnens Facebook-konto og drapssaken mot henne inneholder over 5000 dokumenter.

Påtalemyndigheten mener 43-åringen har lagt sovemedisin i helsekost-kapsler og dermed lurt ofrene til å innta disse.

Hun skal også ha fortalt en venninne om at det var en mulighet om man ønsket å dope ned. Det kvinnen ikke visste var at venninnen var en hemmelig politiagent.

Det finnes nesten 200 timer med lydopptak i saken. Det er ventet at både aktor og forsvareren skal holde sine sluttprosedyrer i neste uke.