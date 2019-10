I en ganske så anonym garasje i Muruvik ved Stjørdal er en juvel i ferd med å bli skapt: Her bygger den allsidige tusenkunstneren Steinar Thyholdt sin egen utgave av Lamborghini Aventador, en av de råeste sportsbilene som finnes!

Og dette er ikke tull: Hvis du googler Lamborghini Aventador og titter på bildene, så ser du akkurat hvordan bilen som nå blir til i Muruvik kommer til å se ut når den er ferdig. Den blir hvit, for øvrig, for å understreke bredde og størrelse…

Stor glede!

Det spesielle byggeprosjektet står for noe nytt her i landet. Frem til 1. januar 2014 var slike prosjekter avgiftsbelagt på nivå med nye biler, og interessen var deretter. Å bygge en mer spesiell bil den gang var i praksis umulig på grunn av de store avgiftskravene dette ville utløse.

Men så fikk landet en samferdselsminister som ville stimulere bredden i bilinteressen, og med et pennestrøk ble alle avgiftstillegg borte. Dette utløste stor glede hos bilentusiaster over hele Norge, ikke minst hos en viss Steinar Thyholdt, bosatt i Muruvik:

Motor og bakstilling på en Aventador er et imponerende syn, også med en 5,4 liters V12 fra BMW i stedet for en original Lamborghini-motor. Foto: Frank Williksen

Fritt fram for alle

– Da Solvik-Olsen kom med de nye reglene, inviterte jeg kona med på en bedre middag, for dette var noe som måtte feires! Avgifter på amatørbygg og byggesett forsvant med et pennestrøk. Dette betyr at det nå er fritt fram for alle og enhver som har interesse, litt grunnleggende bilkunnskap, pågangsmot og en stor dose tålmodighet til å komme i gang med å bygge sin egen bil, sier Steinar Thyholdt til Broom.

4.300 timer - hittil

Siden 2005 har han drevet Hell Treningsstudio i Stjørdal. Her er han fortsatt majoritetseier, men nå er det ansatt ny daglig leder. Dermed står han også friere til å bruke mer tid på bilprosjektet.

Før dette drev han i ti år karosseri- og lakkeringsverksted i Hommelvik, og han har jobbet hos lakk- og malingleverandører.

Lamborghini-drømmen har levd lenge, og den skjøt altså fart da det ble mulig å bygge bil selv uten å bli flådd økonomisk. Allerede tidlig på året 2014 var han så smått i gang, og hittil har han passert 4.300 arbeidstimer. Fortsatt gjenstår det nok drøyt 2.000 timer før bilen er registrert og på veien.

Liggende støtdempere må til.Foto: Frank Williksen

Falt for Aventador

– Selv om avgiftene er blitt borte, er det ikke slik at det er bare å gå i gang etter eget hode, forteller Steinar:

– Man må søke om tillatelse til bygging. Her må det oppgis spesifikasjoner, og hvordan byggingen skal gjennomføres, foruten hva som skal brukes av materialer og hvor hovedkomponentene kommer fra. Det må også presenteres et budsjett for prosjektet, forteller Steinar, som lenge hadde Lamborghini Diablo øverst på ønskelisten, men som falt helt i staver da Aventador kom.

Så da ble det altså Aventador i stedet.

BMW-oppheng

Det aller første steget var å skaffe seg kunnskap om konstruksjonen og lage en mal. Steinar fikk tak i komplette tegninger til en Diablo – 320 sider med detaljer. Dette ga godt innsyn i alle komponenter, med materialkvalitet og dimensjoner, og ble utgangspunktet for den jobben som skulle gjøres.

Ja, unntatt forstilling og bakstilling, da. Her valgte Steinar å ta utgangspunkt i BMW-konstruksjoner, som senere er blitt modifisert – dels med egne idéer - frem til et understell som definitivt fungerte ved den første prøvekjøringen på Værnes for kort tid siden.

– BMWs spesielle dobbeltlink forstilling gir stor stabilitet i høy fart, og bakgrunnen for å bruke denne var ønsket om å overføre BMWs glimrende kjøreegenskaper til min bil, sier han.

Sitt eget chassisnummer har han også fått.Foto: Frank Williksen

James Bond-bil

Før han gikk i gang med selve byggingen, laget han en ramme i tre som var helt identisk med Diablo-tegningen, bare med hensyn tatt til Aventadors litt større lengde og bredde.

Med for- og bakstilling under kontroll, trengtes det også motor og bremser, og da måtte Steinar skaffe en donor-bil. Valget falt på en 1998 BMW 750i med V12-motor på 5,4 liter, en bil mange nok vil kjenne igjen fra en James Bond-film.

Bilen var kjørt 240.000 kilometer da Steinar kjørte den hjem fra Hannover i oktober 2014.

Byggesett hjalp på veien

– Den var nesten for fin til å slakte, men når min Aventador er ferdig skal jeg kontakte forhandleren jeg kjøpte bilen hos, og vise ham den: Her er bilen jeg kjøpte i 2014!

Fordelen med å ta V12-motor, styring og bremser fra denne, er at systemene allerede var avstemt til hverandre, selv om noen tilpasninger har vært nødvendig, forteller han, og legger til at automatgirkassen kommer fra en Audi A8 med forhjulsdrift.

Under byggeprosessen har Steinar også funnet mye støtte i et 1:8 skala byggesett av en Lamborghini Aventador fra Pocher. Byggesettet består av 600 deler, og er så detaljriktig at det er signert som «korrekt» av Lamborghini.

Baklysarmatur må håndlages, som mye annet. Hver eneste lille glassbit her er håndskåret.Foto: Frank Williksen

Håndbygd i Mexico

En bil må også ha et karosseri, og det skulle vise seg å bli litt av en ørkenvandring å få på plass dette:

– Karosseri og interiør er håndbygd av en meksikaner – Carlos Munoz – som laget en modell i 1:1 størrelse over en periode på drøyt fire år før han støpte glassfiberkarosseriet. Det ble bra, men å få det hjem var en annen sak! Når jeg regner med papirarbeidet og byråkratiet rundt, ble det et ni måneders mareritt å få det hele hjem til Norge, forteller Steinar Thyholdt, som selv var i Mexico en gang mens prosessen foregikk.

Lamborghini til 450.000

Den Lamborghini Aventador som nå nærmer seg fullførelse i Muruvik, er 4,65 m lang, 2,16 m bred (2,36 med speil) og 1,13 m høy. Motoren er altså en BMW V12 på 5,4 liter med 300 hk. Dekkdimensjonene er voksne: Foran sitter 255/35 ZR 19; bak 335/30 ZR 20.

– Hva kommer bilen til å koste deg?

– Totalbudsjettet i søknaden var 450.000 kroner. Hittil har jeg passert 300.000, men så har jeg også stort sett alle deler i hus. Det jeg jakter på nå er skjerm til instrumenteringen, og den får jeg fra en fabrikk i Japan, sier Steinar Thyholdt.