Bevæpnet politi har vært i beredskap døgnet rundt

Etterforskningen og håndteringen av den helt spesielle kidnappingssaken har krevd enormt med ressurser for politiet.

Selv med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol, har Øst politidistrikt, som leder etterforskningen, måttet flytte på mye folk for å håndtere saken.

Også statsminister Erna Solberg har vært varslet om forsvinningen, nettopp fordi ressurssituasjonen er så krevende for Øst politidistrikt, opplyser hun selv til TV 2.

Blant annet har det vært satt av en gruppe IP3-godkjente politifolk på Lillestrøm, som i en turnusordning har vært klare til å aksjonere når som helst, dersom det skulle bli nødvendig. Flere av dem har gått kledd i sivilt.

IP3-godkjente politifolk er spesielt trente for skarpe oppdrag og har over 100 treningstimer i året. TV 2 er ikke kjent med om en ekstraordinær beredskap fremdeles er på plass.

Har ikke betalt

Det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) var på Halloween, den 31. oktober i fjor.

Politiet mener at én eller flere gjerningspersoner kidnappet henne fra boligen hun deler med milliardærektemannen Tom Hagen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Dette skjedde trolig om morgenen eller på formiddagen, mens mannen var på jobb.

Politiet ønsker ikke å svare på når de ble varslet eller når de åpnet det de nå betegner som «en massiv og omfattende etterforskning», men etter det TV 2 kjenner til, fikk politiet meldingen via telefon til operasjonssentralen.

BOR HER: Ekteparet har bodd i et hus i en blindvei på Fjellhamar siden 1980-tallet. Foto: Google Earth / Espen Heiestad / TV 2

Da en patrulje reiste til adressen, fant de ifølge NRK flere ark, som de har bedt språkeksperter om å granske. Arkene inneholdt blant annet alvorlige trusler og et krav om ni millioner euro i løsepenger, får TV 2 bekreftet.

Tom Hagen var etter det TV 2 erfarer hjemme da første politipatrulje kom til adressen.

Politiet har rådet familien til ikke å innfri kravet om løsepenger. Det rådet har familien foreløpig valgt å følge, opplyser deres bistandsadvokat Svein Holden.

Familien har bedt kidnapperne om å vise tegn til at 68-åringen fremdeles er i live, og åpner deretter for å skape en dialog. Om det senere vil bli aktuelt å betale løsepenger, er det for tidlig for bistandsadvokaten å svare på.

Internt hemmelighold

I lang tid har politiet holdt forsvinningen skjult for offentligheten, blant annet ved å begrense hvor mange politifolk som har kjent til den.